Axe Ceremonia 2025: Estas son las líneas que extenderán su horario en la CdMx

El Metro de la Ciudad de México extenderá su horario de servicio el 5 y 6 de abril de 2025 con motivo del festival AXE Ceremonia.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Con motivo del festival AXE Ceremonia 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México extenderá su horario de servicio para que los asistentes del evento puedan llegar a sus casas sin problemas de transporte público.

Durante este fin de semana, el Metro brindará un horario diferente al habitual, debido a que el 5 y 6 de abril operará hasta las 01:00 horas, a fin de que los jóvenes puedan regresar a sus hogares después de disfrutar del concierto.

Estas son las Líneas que extenderán su servicio una hora:

Línea 1 (Pantitlán-Pino Suárez)

Línea 2 (Taxqueña-Cuatro Caminos)

Línea 3 (Universidad-Indios Verdes)

Línea 6 (El Rosario-Martín Carrera)

Línea 7 (El Rosario-Barranca del Muero)

Línea 9 (Pantitlán-Tacubaya)

El resto de las Líneas operarán en horario, por lo que las últimas corridas de los trenes saldrán de sus respectivas terminales en punto de las 00:30 horas. A raíz de ello, se hizo un llamado a los usuarios de tomar en cuenta los horarios y programar su viaje.

¿Dónde será el Festival AXE Ceremonia?

El festival se llevará a cabo en el Parque Bicentenario, ubicado en Avenida 5 de Mayo 290, colonia San Lorenzo Tlaltenango, Alcaldía Miguel Hidalgo. La estación de Metro más cercana al evento es Refinería de la Línea , que va del Rosario a Barranca del Muerto.

¿Quiénes se presentarán?

Entre los artistas del primer día se encuentran: Natanael Cano, Charli XCX, Parcels, Tomorrow X Together, A.G.Cook, Artemas, Barry Can't Swim, Hanumankind, Magdalena Bay, Meme del Real, Aron, The Dare, DJ Gigola, Juan Cirerol, PabloPablo, Ralphie Choo, entre otros.

Para el segundo día serán: Tyler the Creator, Massive Attack, Gesaffelstein, FKA, Twigs, Brutalismus 3000, Lil Yachty, The Marías, Nathy Peluso, NSQK, Richie Hawtin Dex Efx Xox, Ca7riel & Paco Amoroso, Fcukers, Horsegiirl, Kelly lee owens y más.