EnVivo ¬ Trump anuncia inicio de una "era dorada"; declive de EU ha terminado, dice

Madrid/Los ÁngelesCiudad de México, 20 de enero (EuropaPress/SinEmbargo).- Donald Trump asumió este lunes su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos en una ceremonia que marcó el traspaso de poder desde la administración de Joe Biden. Este acto, conocido como el Día de la Inauguración Presidencial, devolvió al líder republicano a la Casa Blanca tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre frente a Kamala Harris.

El acto de investidura, que se celebró en Washington D.C., contó con la presencia de líderes de la derecha internacional y de altos ejecutivos de las principales compañías tecnológicas del país.

Aquí sigue el minuto a minuto de la investidura de Donald Trump:

El discurso de Trump ha incluido contadas alusiones a temas de política exterior, pero el magnate sí ha resumido su doctrina diplomática en que quiere que Estados Unidos "recupere su lugar como el país más poderoso y respetado de la tierra".

También ha aludido de nuevo al Canal de Panamá para insistir en que su objetivo es "recuperarlo". Considera que las autoridades panameñas han incumplido las promesas y han permitido que sea China quien tenga el control "de facto" de esta estratégica infraestructura.

Busca ser un Presidente "pacificador" y ha resaltado que un día antes de que jurase el cargo, el domingo, Hamás accedió a entregar a un primer grupo de rehenes en virtud del alto al fuego suscrito con Israel.

Donald Trump juró esta mañana como Presidente de Estados Unidos.

J.D. Vance juró como el nuevo Vicepresidente de Estados Unidos.

Por el momento, Donald Trump habría decidido frenar los aranceles contra China, y pedir un estudio sobre los que pretende aplicar a México y Canadá, reportaron The Wall Street Journal (WSJ) y Bloomberg.

Según personas familiarizadas con el tema, citadas por Bloomberg, el político republicano no tiene pensado anunciar hoy la imposición de aranceles a China, "ya que la administración entrante comienza con un compromiso potencial con Pekín en lugar de otra guerra comercial".

La decisión, declaró la fuente, "refleja un cambio del Presidente entrante hacia un modo de negociación y un afán de llegar a otro acuerdo con el Presidente chino, Xi Jinping".

Por otra parte, añadió el medio especializado en su texto, funcionarios entrantes de la Casa Blanca adelantaron que "Trump pedirá a las agencias federales que estudien las políticas arancelarias y la relación comercial de EU con China, Canadá y México",

