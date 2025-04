ENTREVISTA ¬ La elección no es un Titanic, cambiará la ruta del país: Magistrado Mata

Este día, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó con tres votos a favor y dos en contra, que servidores públicos sí puedan promover la elección judicial del próximo 1 de junio, una decisión que anula el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electora (INE) que impedía dicha promoción.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- La elección de jueces, magistrados y ministros para renovar al Poder Judicial de la Federación no será un Titanic, al contrario, será "una fiesta democrática, que va a cambiar la ruta de México", afirmó Felipe de la Mata, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Magistrado Felipe de la Mata, quien presentó el proyecto para permitir que servidores públicos sí puedan llamar a la población a participar en la inédita la elección judicial, descartó que el proceso electoral de julio próximo vaya a ser un fracaso:

"Esta elección no va a ser un fracaso, esta elección va a ser una fiesta democrática, va a cambiar la ruta de la historia de México, todos nos vamos a sentir muy orgullosos de que podamos ahondar nuestra democracia. Aquellos que desean que esta elección no salga bien, hay que decirles que se están equivocando y que esta elección va a funcionar bien".

—¿No será un Titanic? —se le cuestionó-

—De ninguna manera —afirmó el Magistrado.

Este día, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó con tres votos a favor y dos en contra, que servidores públicos sí puedan promover la elección judicial del próximo 1 de junio, una decisión que anula el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electora (INE) que impedía dicha promoción.

El proyecto aprobado fue presentado ayer ante la Sala Superior del TEPJF por el Magistrado Felipe de la Mata con el objetivo de permitir que servidores públicos sí puedan llamar a la población a participar en la inédita la elección judicial, en la que se votarán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con el fallo, se da resolución a diversas controversias, luego de que el Tribunal recibiera 39 impugnaciones contra el acuerdo del INE. A favor votaron los magistrados De la Mata, Mónica Soto y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En contra votaron los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Jannine Otalora Malassis.

Al respecto, el Magistrado Felipe de la Mata señaló que la decisión del INE estaba basada en un tabú de que los poderes intervienen de manera directa en las elecciones.

"De alguna manera ha existido un tabú ideológico en México en torno a la intervención de los poderes de la Unión en algunas de las elecciones. Esto ha aplicado históricamente a las elecciones por partidos políticos. El INE me parece que trasladando las ideas de ese tipo de elecciones tomó una decisión equivocada en donde tuvo la idea de prohibir a todos los miembros de los poderes de la Unión promover el voto y que fuera solo el INE el que pudiera promocionar el voto".

El Magistrado señaló que a pesar de los esfuerzos de algunas personas por menospreciar el proceso, la llamada elección judicial es un proceso nuevo e histórico en el que será importante la participación de la ciudadanía.

"Estamos ante una elección nueva, estamos ante otra manera de vivir la democracia, estamos en una elección en donde se permite la participación de los poderes de la unión y participan de manera directa no en una sola fase, sino en varias. Por eso fue que los revocamos, porque no era razonable, porque estamos ante otro tipo de elección, ante otra naturaleza de reglas donde debemos de dejar claro que es tan novedosa esta elección, que se necesita que la gente sepa que hay una elección y que salga a votar. Pareciera que hay deseos de algunas personas de que no se sepa que hay una elección el 1 de junio, porque podría interpretarse de esa manera".

De la Mata detalló que la determinación no prohíbe la promoción del voto, sino la promoción de candidaturas.

"Promoción del voto no significa promoción de las candidaturas. También en la sentencia se determina que no pueden hacer los poderes de la union propaganda personalizada, no pueden tampoco incluir logos o colores de la autoridad, no pueden tampoco promover candidaturas específicas, ni a favor ni en contra. No podemos tener en secreto esta elección, tiene que saber la gente que va a poder votar el 1 de junio".

