La Casa Blanca confirma exención de tarifas a México, y dólar cierra en 20.20 pesos.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– Los mercados financieros del mundo salieron este miércoles del precipicio de pérdidas a los que el Presidente Donald Trump los envió desde el pasado jueves 3 de abril con el anuncio de aranceles generalizados para todos los países, con excepción de México y Canadá, y luego al arreciar su guerra con China que sigue viva, pero que, tras la pausa de este miércoles en la aplicación de tarifas diferenciadas para decenas de países, ha logrado calmar los mercados que en esta jornada salieron del despeñadero y registraron incluso sus mejores ganancias desde 2008.

Más tarde del anuncio de Trump, mismo que cambió el panorama sombrío de las grandes corporaciones mundiales, la Casa Blanca confirmó que México y Canadá no enfrentarán un arancel adicional del 10 por ciento, como resultado del anuncio de Trump de revisar su llamada política arancelaria recíproca. Además, planteó, la actual estructura arancelaria estadounidense sobre las importaciones de Canadá y México (un arancel del 25 por ciento sobre los bienes no cubiertos por el acuerdo comercial trilateral (T-MEC), permanece sin cambios.

Así lo confirmó también el Secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, en su cuenta de X, donde compartió: "Desde Washington: me informan oficialmente no estamos incluidos en los aranceles recíprocos de 10 por ciento anunciados el día de hoy".

El anuncio de Trump dio aliento a las bolsas internacionales, especialmente a las de EU que registraron alzas récord. El Standard &Poor's 500 se disparó 9.52 por ciento, su mayor ganancia diaria desde 2008; en tanto, el promedio industrial Dow Jones avanzó 7.87 por ciento, su mayor avance porcentual desde marzo de 202, y el Nasdaq Composite subió hasta 12.16 por ciento, su mayor ganancia en un día desde enero de 2001 y su segunda mejor jornada de la historia.

De acuerdo con cálculos del diario Financial Times, basados en datos de FactSet, el enorme repunte de las acciones de Wall Street añadió alrededor de 3.2 billones de dólares al valor de mercado del S&P 500.

Las empresas que habían sufrido fuertes pérdidas en los últimos días registraron enormes ganancias el miércoles tras la marcha atrás de Trump. Los títulos, fuertemente presionados por cuatro días ante las tensiones de la guerra comercial, que lideraron la recuperación este miércoles fueron Apple (15 por ciento), Nvidia (19 por ciento), Walmart (9.7 por ciento), Tesla (19 por ciento)

El optimismo generado por la pausa arancelaria de Trump, también contagió al peso y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La moneda mexicana volvió de una depreciación de casi 3 por ciento, desde los 21 pesos por cada dólar, a un cierre de 20.20. Mientras, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del mercado accionario en México reportó una ganancia de 4.4 por ciento y cortó así una racha de tres sesiones consecutivas a la baja.

The Economist destacó que aún cuando Trump evitó llevar al mundo del borde de una guerra comercial catastrófica, lo cierto es que ha elevado el arancel promedio de Estados Unidos a su nivel más alto en casi un siglo. También refirió que la pausa en los aranceles dista mucho de ser un alto el fuego total y destacada tres preocupaciones:

La revista expusoque “en segundo lugar, la pausa de Trump solo se aplicaba a los aranceles ‘recíprocos’, los gravámenes adicionales impuestos a los países que tienen altos superávits bilaterales en su comercio con Estados Unidos. Se mantiene el arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, salvo algunos productos. Algunas excepciones, en particular los automóviles, se enfrentan a un arancel más alto del 25%, anunciado el mes pasado. Otros, como los productos farmacéuticos y los semiconductores, podrían verse afectados pronto por sus propios aranceles”.

.@POTUS: "You have to have flexibility to do it right, and that's what we have. We brought everybody to the table... we've been ripped off by everybody for 35 years... They should've done this a long time ago." pic.twitter.com/ID0ozA3tiX

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 9, 2025