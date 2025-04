Las bolsas de Asia abren en picada: 84% de arancel chino, 25% de los europeos

Las bolsas asiáticas registraron caídas importantes tras la imposición de altos aranceles por parte de China y Europa.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS).- Las bolsas asiáticas abrieron con fuertes pérdidas este miércoles, marcadas por el impacto de los altos aranceles anunciados por China y Europa. Beijing impuso una tarifa adicional del 84 por ciento a las importaciones provenientes de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea aplicó un gravamen del 25 por ciento en respuesta a tensiones comerciales.

El Gobierno de China decidió responder a la entrada en vigor de los aranceles adicionales "recíprocos" impuestos por Estados Unidos al gigante asiático, elevando a su vez, a partir de mañana, del 34 por ciento al 84 por ciento la tarifa extra sobre las mercancías estadounidenses importadas.

Según la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado, la práctica estadounidense de aumentar los aranceles sobre China "fue un error tras otro, que vulneró gravemente los derechos e intereses legítimos de China y perjudicó gravemente el sistema multilateral de comercio basado en normas".

De este modo, de conformidad con la legislación china, así como con los principios básicos del Derecho Internacional, y con la aprobación del Consejo de Estado, a partir del 10 de abril "se ajustaron las medidas de aumento arancelario sobre las mercancías importadas originarias de Estados Unidos".

En concreto, se incrementó del 34 por ciento al 84 por ciento el arancel adicional sobre las mercancías importadas con origen en los Estados Unidos.

En cualquier caso, el Ministerio de Finanzas de China instó a Estados Unidos a corregir de inmediato sus prácticas erróneas, cancelar todas las medidas arancelarias unilaterales contra China y resolver adecuadamente las diferencias con China a través de un diálogo igualitario sobre la base del respeto mutuo.

Hace una semana, en lo que Donald Trump denominó como el "Día de la Liberación", el Presidente de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles "recíprocos" del 34 por ciento sobre las importaciones procedentes de China, un gravamen adicional a las tarifas del 20 por ciento anunciadas anteriormente, lo que suponía entonces un gravamen del 54 por ciento para los productos chinos.

Sin embargo, después de que Pekín decidiera responder a este movimiento de Washington elevando a su vez la tarifa adicional sobre los productos estadounidenses también al 34 por ciento, el inquilino de la Casa Blanca añadió otro 50 por ciento adicional al gravamen aplicable desde hoy a las importaciones chinas, que alcanzó un 104 por ciento, incluyendo una tasa del 84 por ciento en concepto de "arancel recíproco".

Sobre este asunto, un portavoz del Ministerio de Comercio de China confirmó que China demandó a Estados Unidos bajo el mecanismo de solución de diferencias de la OMC por este último aumento arancelario.

"Las medidas arancelarias estadounidenses violaron gravemente las normas de la OMC", aseguró el funcionario chino, añadiendo que la decisión de Washington puso de relieve el carácter "unilateral e intimidatorio" de las medidas estadounidenses.

"China defendió firmemente sus derechos e intereses legítimos de conformidad con las normas de la OMC y salvaguardó firmemente el sistema multilateral de comercio y el orden económico y comercial internacional", subrayó.

China anunció más medidas. Además del anuncio del Ministerio de Finanzas de China de elevar los aranceles adicionales a las importaciones desde Estados Unidos, el Ministerio de Comercio del gigante asiático anunció este miércoles que incluyó a 12 empresas estadounidenses en su lista de control de exportaciones.

En concreto, las empresas afectadas fueron American Photonics, Novotech, Echodyne, Marvin Engineering Company, Exovera, Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones, SYNEXXUS, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems, Domo Tactical Communications e Insitu.

El Ministerio chino aseguró que la medida, que sería efectiva desde mañana, pretendió salvaguardar la seguridad y los intereses de China. Asimismo, para proteger la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de la República Popular China, el Ministerio chino decidió incluir a las empresas estadounidenses Shield AI, Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations Group W y Hudson Technologies en la "Lista de Entidades No Confiables".

Xi aboga fortalecer relaciones con países vecinos

El Presidente de China, Xi Jinping, abogó este miércoles por fortalecer las relaciones del gigante asiático con sus países vecinos en sus primeras declaraciones públicas desde que la Administración estadounidense, con Donald Trump a la cabeza, anunciara la imposición de aranceles.

Xi, que insistió en la importancia de dialogar con los países de la región para abordar de forma "apropiada" las diferencias existentes entre todos, apostó por mejorar las relaciones comerciales para reforzar la cadena de suministro.

Así, aseveró que construir una "comunidad para un futuro compartido" fue la "prioridad de la diplomacia china" respecto a la región y destacó que dichos lazos se encontraron en "su mejor momento en la historia moderna", según informaciones recogidas por la agencia china de noticias Xinhua.

"Al mismo tiempo, estamos entrando en un momento de inflexión en las dinámicas regionales y globales", alertó, al tiempo que se comprometió a consolidar "el respeto mutuo y estratégico" con los países de la zona.

Además, hizo hincapié en la necesidad de favorecer una integración económica "exhaustiva" y mejorar la "conectividad y la cooperación industrial". "Se deben tomar medidas conjuntas para salvaguardar la estabilidad regional y hacer frente a desafíos y peligros comunes", aclaró.

Este mismo día, Pekín anunció que adoptaría medidas "enérgicas" para "salvaguardar sus derechos e intereses" tras la entrada en vigor de unos aranceles del 104 por ciento por parte de Estados Unidos. "No se debe privar al pueblo chino de su derecho legítimo al desarrollo y no se deben violar los intereses de seguridad y desarrollo de China", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien recalcó que Pekín "seguiría adoptando medidas enérgicas y firmes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", según informó el portal chino de noticias The Paper.

En esta línea, un portavoz del Ministerio de Comercio chino expresó el "firme rechazo" de Pekín a las "medidas unilaterales" y el "acoso" por parte de Washington, antes de resaltar que el país "adoptó contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses, en línea con los principios básicos del Derecho Internacional".

La UE lanza represalia contra Trump

Los Veintisiete dieron este miércoles luz verde a la primera tanda de aranceles que diseñó Bruselas para responder a la guerra arancelaria lanzada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; un paso formal que permitió a la Unión Europea adoptar el lunes recargos de un 25 por ciento sobre 21 mil millones de euros en compras a Estados Unidos en represalia por gravar también un 25 por ciento el acero y el aluminio de factura europea.

El respaldo de los Estados miembro en una reunión a nivel técnico en Bruselas salió adelante con el único voto en contra de Hungría, según informaron fuentes diplomáticas. El propio Ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, dijo en redes sociales que votaron en contra por considerar que los aranceles "no fueron la respuesta" y "dañarían aún más la economía europea."

El paquete se aplicó de manera escalonada en tres fases: abril, mayo y diciembre, y afectó a una amplia gama de artículos, desde básicos como huevos o papel higiénico hasta productos del acero y aluminio o textiles, cosméticos y videojuegos.

Con estas contramedidas la Unión Europea respondió a los primeros aranceles de Washington, pero quedó pendiente la respuesta a los aranceles masivos del 20 por ciento sobre todas las importaciones y del 25 por ciento a los coches y componentes que los servicios comunitarios ultimaron y previeron presentar la semana siguiente para su activación en mayo, si Estados Unidos no aceptaba negociar una solución a la guerra comercial.

No estuvieron finalmente en esta primera tanda, sin embargo, ni el bourbon ni los vinos americanos, porque Francia y otras delegaciones presionaron a Bruselas para su retirada, por temor a que Trump cumpliera su amenaza de contraatacar con un recargo de "hasta un 200 por ciento" sobre los vinos, champagnes y otras bebidas espirituosas europeas.

Así las cosas, la Unión Europea pudo empezar a recaudar desde el 15 de abril aranceles sobre los productos de un primer catálogo que ya se aplicó en la crisis anterior de 2018 (y de la que se retiraron el bourbon y los vinos). En esa primera fase se incluyeron algunas hortalizas y frutas frescas y en conserva, legumbres secas, tabaco, papel higiénico, laminados de acero o motocicletas como las de la marca Harley-Davidson.

En la segunda fase de esta ronda, que se activó el 16 de mayo, se gravaron con el 25 por ciento contingentes de alimentos como huevo, carnes de ave y bovino, aceites vegetales como el de girasol o de palma, margarina, galletas, azúcar y cítricos. También en esta partida se previeron recargos para compras de bisutería, plásticos, piezas de acero y aluminio, madera y textiles.

Finalmente, la tercera fase del paquete avalado este miércoles por los Veintisiete se activó el 1 de diciembre y afectó a las cosechas de soja y a las almendras con y sin cáscara.

Nikkei se hunde casi un 4 por ciento; bolsas chinas resisten

Las principales bolsas del continente asiático mostraron signos opuestos en la sesión de hoy, fecha en la que entraron en vigor los aranceles "recíprocos" anunciados por Donald Trump, con fuertes caídas en la Bolsa de Tokio, mientras que los parqués de China resistieron en positivo.

En concreto, el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio cerró la sesión con un descenso del 3.93 por ciento que borró buena parte del rebote del 6.03 por ciento del día anterior, mientras que el índice Topix cayó un 3.40 por ciento, tras rebotar el martes un 6.46 por ciento.

De su lado, los mercados de China resistieron a la incertidumbre generada por la entrada en vigor de los aranceles, que en el caso del gigante asiático ascendieron al 104 por ciento, con subidas del 1.22 por ciento para el selectivo de la Bolsa de Shenzhen y del 1.31 por ciento para el de la Bolsa de Shanghái, mientras que el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong anotó un alza del 0.11 por ciento.

De este modo, el índice CSI 300, que sigue a las 300 mayores empresas de las dos bolsas continentales chinas, ganó un 0.99 por ciento, tras subir el martes un 1.71 por ciento.

Por contra, el índice selectivo TAIEX de la Bolsa de Taiwán cayó un 5.79 por ciento, prolongando el castigo del 4.02 por ciento del martes y del 9.70 por ciento del lunes, cuando sufrió su peor sesión de la serie histórica.

En el caso de la Bolsa de Singapur, el selectivo Straits Times Index perdió un 2.46 por ciento, mientras que el Sensex de la Bolsa de Bombay cedió un 0.46 por ciento y el índice KLCI de referencia en la Bolsa de Malasia cayó un 3.66 por ciento. A su vez, el selectivo Kospi de la Bolsa de Seúl descendió un 1.74 por ciento.

Bolsas europeas bajan más del tres por ciento

Los principales índices bursátiles del Viejo Continente registraron caídas superiores al tres por ciento este miércoles, coincidiendo con la entrada en vigor de los llamados aranceles recíprocos por Donald Trump, que en el caso de la Unión Europea ascendieron al 20 por ciento.

En concreto, el índice Dax de la Bolsa de Fráncfort cayó hasta un 3.57 por ciento, mientras que el Footsie 100 de la Bolsa de Londres bajó hasta un 3.10 por ciento, el Cac 40 por ciento de la Bolsa de París hasta un 3.16 por ciento y el FtseMIB de la Bolsa de Milán hasta un 3.30 por ciento.

De su lado, el índice selectivo europeo Stoxx 600 cotizó este miércoles con descensos superiores al dos por ciento, mientras que el Euro Stoxx Banks descendió alrededor del 2.60 por ciento.

Desde el anuncio por Donald Trump el pasado 2 de abril, con los mercados europeos cerrados, de la imposición de "aranceles recíprocos" a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, incluyendo un 20 por ciento en el caso de la Unión Europea, las bolsas del continente acumularon caídas superiores al 10 por ciento.

En el caso del selectivo germano y el francés, el retroceso superó el 12 por ciento respecto del nivel registrado en ambos casos al cierre del pasado miércoles, mientras que el índice italiano se dejó en torno al 15 por ciento y la corrección acumulada por el Ftse100 rondó el 11 por ciento.

De su lado, el precio del barril de crudo, tanto en su variedad Brent como West Texas Intermediate, frenaron sus respectivas caídas a alrededor del 3 por ciento, después de haber llegado a bajar más de un 4 por ciento.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizó superadas las 11.00 horas en 60.95 dólares, con un retroceso del 2.98 por ciento, tras llegar a bajar a 60.17 dólares, su menor coste desde febrero de 2021.

Asimismo, el barril de crudo WTI, de referencia para Estados Unidos, se abarató un 3.11 por ciento para cotizar en 57.73 dólares, después de haber caído hasta los 56.70 dólares, en mínimos desde principio de febrero de 2021.

La incertidumbre sobre el impacto de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump en la actividad económica y el consumo hundió el precio del crudo alrededor de un 20 por ciento en la última semana.

