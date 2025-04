Los chinos imponen tasa de 34% a los productos de EU en respuesta a tarifas de Trump

En respuesta a estas medidas de Washington y de conformidad con las leyes de la República Popular China, "así como con los principios básicos del derecho internacional", la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado ha anunciado que se impondrán aranceles adicionales del 34 por ciento a todas las mercancías importadas originarias de Estados Unidos a partir del 10 de abril.

En este sentido, el Ministerio chino instó a Estados Unidos a cancelar de inmediato sus medidas arancelarias unilaterales y a resolver las diferencias comerciales mediante consultas de manera equitativa, respetuosa y mutuamente beneficiosa.

El pasado miércoles, en lo que el Presidente de EU denominó como el "Día de la Liberación", Trump anunció la imposición de aranceles "recíprocos" del 34 por ciento sobre las importaciones procedentes de China, un gravamen adicional a las tarifas del 20 por ciento anunciadas anteriormente, lo que supondría un gravamen del 54 por ciento para los productos chinos.

Sobre este asunto, un portavoz del Ministerio de Comercio de China indicó este viernes que China presentó una demanda a través del mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al considerar que la medida estadounidense "viola gravemente" las normas de la OMC, perjudica los derechos e intereses legítimos de sus miembros y socava gravemente el sistema multilateral de comercio basado en normas, y el orden económico y comercial internacional.

Por otro lado, el Ministerio de Comercio de China informó este viernes de la inclusión de 16 entidades estadounidenses, incluida High Point Aerotech Corporation, en la lista de control de exportaciones "con el fin de salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con las obligaciones internacionales".

Foreign Ministry Spokesperson Guo Jiakun’s Regular Press Conference on April 3, 2025

CCTV: On April 2 EST, the U.S. issued an executive order announcing that it will impose "reciprocal tariffs" on its major trading partners, including 34-percent tariffs on China (including Hong… pic.twitter.com/ALUjYIrMTp

— Embajada de China en México (@EmbChinaMex) April 3, 2025