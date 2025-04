China exige a EU poner fin a la guerra arancelaria y acusa una tiranía económica.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS).- El Gobierno de China insistió este sábado a Estados Unidos en que abandone una "injusta" guerra arancelaria que está abocando los mercados a colapsos como el ocurrido este pasado viernes, un "abuso", un ejercicio de "tiranía", y una subversión "del orden económico y comercial existente" al que Pekín "se opone firmemente", como anticipa que también hará el resto de la comunidad internacional.

Cabe recordar, que el día de ayer anunció que "a partir del 10 de abril de 2025" se impondrá un arancel del 34 por ciento a todas las importaciones de productos con origen en Estados Unidos en respuesta a las medidas proteccionistas anunciadas el pasado 2 de abril por el Presidente estadounidense, Donald Trump.

En su "postura oficial" publicada en su agencia de noticias, Xinhua, las autoridades chinas acusan a EU de usar "los aranceles como arma para ejercer una presión extrema y buscar intereses egoístas" en lo que se trata de "un acto típico de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico", antes de lanzar un duro aviso a la Administración norteamericana: "No causamos problemas y no les tenemos miedo".

Tras anunciar ayer los aranceles recíprocos, China advirtió además de que "seguirá adoptando medidas firmes para salvaguardar su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo", y adelanta que su "puerta al mundo exterior se abrirá cada vez más, sin importar cómo cambie la situación internacional".

"La globalización económica es el camino inevitable para el desarrollo de la sociedad humana" y este progreso es "un derecho universal de todos los países del mundo, no la patente de unos pocos países". "No hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias, y no hay salida para el proteccionismo", añadió el Gobierno chino.