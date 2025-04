Trump pausa 90 días activación de aranceles; a los chinos les aumenta castigo a 125%

El Presidente de Estados Unidos dio a conocer que pondrá una pausa de 90 días a los aranceles decretados el 2 de abril a todos los países que han iniciado negociaciones para abordar sus disputas comerciales y su sustitución temporal por un gravamen del 10 por ciento, al tiempo que ha anunciado un incremento al 125 por ciento de las tarifas para China.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, anunció este mediodía una pausa de 90 días para la aplicación de aranceles a todos los países, menos a China, nación a la que ha decidido aumentar “inmediatamente” la tarifa a 125 por ciento.

Desde Truth Social, la red social que él mismo fundó, el mandatario estadounidense escribió que el nuevo castigo arancelario a las importaciones del gigante asiático se basa “en la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales”.

“En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a EU y a otros países ya no es sostenible ni aceptable”, publicó Trump.

También expuso que, considerando que 75 países han convocado a representantes de la nación americana para negociar una solución en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que esos países no han tomado ninguna represalia contra Estados Unidos, “a instancias mías, he autorizados una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo, del 10 por ciento, también con efecto inmediato”.

Por otra parte, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló en una comparecencia ante los medios que "con esta decisión añadimos certidumbre a un momento inestable", y reafirmó que Estados Unidos está "absolutamente dispuesto" a negociar con cada uno de los 75 países que han mostrado a la Administración estadounidense su disposición al diálogo.

Respecto al gigante asiático, Bessent advirtió que "si China sigue aumentando los aranceles con respecto a los nuestros, el país que se verá más afectado será el suyo".

Los mercados han reaccionado de manera positiva al anuncio de Trump con importantes rebotes.

A las 11:50 horas, tiempo del centro de México, el índice Standard & Poor’s 500 gana seis por ciento, mientras que el promedio industrial Dow Jones avanza 5.17 por ciento y el Nasdaq Composite crece hasta ocho por ciento.

Las acciones más afectadas durante esta batalla arancelaria, que dio inicio desde la llega de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, lideran esta importante recuperación: Apple sube siete por ciento; Nvidia, un 10 por ciento; y Walmart, nueve por ciento en la jornada de este miércoles.

Previo al anuncio de Trump, las acciones se mantuvieron volátiles durante la mayor parte de la sesión matutina, debido a un intercambio de opiniones entre el Gobierno de Xi Jinping y el del magnate. La Unión Europea (UE) también aprobó su primer paquete de aranceles contra los productos estadounidenses, mismo que entrará en vigor el próximo 15 de abril.

En esta vorágine financiera, el dólar, que llegó a tocar por la mañana el nivel de 21 pesos, cotiza este mediodía en 20.39 unidades, un alivio a la presión sobre la moneda mexicana.

En tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reporta una ganancia de 3.50 por ciento; en tanto, el INMEX, otro indicador de la BMV, avanza 3.40 por ciento.

-Con información de Europa Press