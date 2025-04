Andrea Chávez retirará nombre y cara de ambulancias; vehículos seguirán circulando.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- La Senadora de Chihuahua, Andrea Chávez, dio a conocer este miércoles que mantendrá sus unidades médicas en el estado, pero quitará su rostro y su nombre de dichos vehículos, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidiera a Morena establecer reglas y criterios para que no se adelanten campañas.

“Claro, los voy a mantener. Las ambulancias se mantienen, estamos realizando gestiones con sector privado para ambulancias. En muchos municipios no hay ninguna ambulancia, no hay ningún vehículo que ayude o auxilie a la gente enferma, y es el estado de Chihuahua el estado más extenso. Claro que continúa, que los chihuahuenses no se preocupan. Nadie les va a quitar su derecho a la salud, y para eso está su Senadora. Claro que quiten mi nombre de todos lados, no lo necesitamos. El pueblo de Chihuahua sabe quién trabaja y quien no”, declaró la morenista.