RADICALES ¬ ¿Fue a propósito? No. Pero el desplante a Claudia exhibió en qué andan

Ricardo Monreal, Adán López y Manuel Velasco aprovecharon el acto del pasado domingo para tomarse una foto junto a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización nacional de Morena. Sin embargo, eligieron el momento menos indicado: justo cuando la Presidenta Sheinbaum pasó junto a ellos. Todo quedó registrado en un video. ¿Cuál es el mensaje que mandan estos políticos? ¿Qué implicaciones tendrá? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este episodio de RADICALES.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- El desplante de algunas figuras políticas de Morena, quienes se tomaron una fotografía en un evento oficial mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pasaba a sus espaldas sin que se percataran de su presencia, no fue a propósito, pero sí exhibe las verdaderas intenciones y ambiciones de la mayoría de los involucrados, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

La tarde del pasado 9 de marzo comenzó a circular en redes sociales un video en el que se muestra el momento en que Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco y otras figuras políticas posan para una foto junto a Andrés Manuel López Beltrán (hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización nacional del partido Morena) y Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum pasa a sus espaldas sin que se percaten de su presencia.

El momento, que ha generado controversia, ocurrió durante el mitin que encabezó la mandataria federal en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ofreció un discurso dirigido al pueblo de México sobre la relación comercial que se tiene con Estados Unidos y la estrategia que tiene el Gobierno mexicano para hacer frente a la amenaza arancelaria impulsada por el Presidente Donald Trump.

En la grabación se observa cómo Sheinbaum saluda a un grupo de personas en el fondo, mientras Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde y otras personas posan en fila junto al hijo de AMLO para tomarse una foto. Al acercarse la Presidenta a ellos, es la mandataria quien debe hacer un gesto para que noten su presencia pues, de lo contrario, habría pasado desapercibida.

Al respecto, Alejandro Páez señaló que pese a que todos los involucrados ofrecieron disculpas públicas a la Presidenta de México por haberle dado la espalda, esto no deja de ser un agravio.

"Al final se trata de un agravio, así lo veo yo, que tiene distintas interpretaciones. Desde la mas pesimista que la vamos a encontrar en gran parte de la prensa y también, en mi caso, al menos, como una advertencia, una lección".

El periodista afirmó que lo ocurrido el domingo deja en claro que personajes como Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Manuel Velasco "andan en lo suyo".

"Yo lo veo muy simple, andan en lo suyo. No se nos olvide quiénes son cada uno de ellos. Eran siete, los separo en cinco porque dos no importan para esa foto y lo dejo en tres. Tres personajes que fueron precandidatos presidenciables, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Estamos hablando de tres personajes que la gente los castigó en la elección interna de Morena".

Páez indicó que estos tres personajes en específico solo buscan el beneficio personal por encima del movimiento, situación que ya quedó demostrada durante la elección interna de Morena en 2023.

"Son el tipo de personaje que va a operar por lo suyo por encima de cualquier movimiento. Monreal estuvo atacando al Presidente López Obrador […] Andan en lo suyo y tan es así que no se dan cuenta que hay un evento corriendo en donde la Presidenta de México está agradeciéndole a la gente por su apoyo".

Por su parte, Álvaro Delgado criticó que los protagonistas de la fotografía no siguieran los protocolos y se enfocaran en posar para una imagen que no tenía relevancia.

"¿A qué obedecen este tipo de comportamientos como el del domingo? Donde un elenco de políticos están distraídos, posando juntos para una fotografía sin percatarse de que ya ha comenzado un acto formal del Gobierno de México, no es un acto solemne, es un acto político encabezado por la Jefa del Estado mexicano, convocado por la Presidenta para mandarle un mensaje al Gobierno de Estados Unidos. En ese sentido sí hay una formalidad que debe ser observada, no solamente por la Presidenta, los Gobernadores, diputados, Senadores y representantes populares".

Delgado, dijo, que a pesar de no haber sido una acción premeditada, sí revela las ambiciones políticas de quienes buscan ser candidatos a la presidencia en 2030.

"En la falta de atención un grupo de políticos se distrae y en el relajo posa para la foto, cuando ha dado inicio el acto formal sí es un hecho político que revela muchas cosas y revela, no solamente la falta de atención, revela creo yo, un apetito político, unas ambiciones políticas de quienes buscan ser candidatos a la presidencia de la República en 2030. Pero en un acto republicano hay que tener escrúpulo, decencia, hay que tener por lo menos una mínima atención".

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar coincidió con Álvaro Delgado y señaló que el incidente sí revela una intención de querer utilizar el evento para hacer propaganda a favor de estos personajes.

"Vamos a supones que fue una distracción, algo que no fue de mala fe, pero sí revela esta idea de querer utilizar un ejercicio importante, una movilización para hacer frente a un enemigo común que es la extorsión Trumpista y quien está ahí para tratar de sacar una fotografía, como si esto fuera lo importante y no la sustancia que le da vida, que es el objetivo final como el protagonismo de la gente, entonces sí me parece que fue un error".

El académico afirmó que los involucrados tienen un derecho legítimo de querer ser candidatos presidenciables, pero recordó, que en los últimos años, el movimiento ha castigado de manera severa a quienes se olvidan del movimiento.

"¿Qué podemos revelar de esto? Me parece que era una foto de presidenciables, creo que tienen todo el derecho de ser los presidenciables que quieran, pero una cosa que ha enseñado la movilización detrás de Morena desde hace dos décadas es que quien se olvida de la sustancia, quien se olvida de lo protagónico que es esta gente movilizada, las ideas detrás de esa concentración, pues no se gana la simpatía de la gente".

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/