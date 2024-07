“El Mayo” y el hijo de “El Chapo” salieron de Hermosillo a El Paso en Cessna “civil”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este jueves que Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, fueron detenidos en El Paso, Texas.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– El Gobierno de México informó esta mañana que se trató de un vuelo “civil” en el que salieron escondidos Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López, el hijo de “El Chapo” Guzmán, líderes del Cártel de Sinaloa, desde Hermosillo hacia El Paso, Texas, donde el jueves fueron detenidos. No se sabe si fue efectivamente una captura, una entrega o un secuestro.

Así lo informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria indicó que la Embajada estadounidense informó a lo largo de jueves sobre la detención de ambos capos y ahora se realizan las investigaciones sobre su salida del país.

Detalló que el vuelo de la avioneta Cessna salió oficialmente de Hermosillo con un piloto y un tripulante, pero que a Estados Unidos llegaron tres tripulantes. No dio detalles sobre si el vuelo tuvo una “escala” o si el registro está falseado.

También se informó que los fiscales de EU y de México, Merrick Garland y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, habían hablado por teléfono el jueves por la noche, pero no se dieron más detalles.

—¿Sorprendió la noticia?, preguntó la prensa.

—Como a todos, respondió Rosa Icela.

LA LÍNEA DEL TIEMPO DE LA CAPTURA

La avioneta tipo Cessna 205 salió desde Hermosillo, la capital de Sonora, en México, a las 7:55 horas (tiempo local). El vuelo llegó al aeropuerto de Santa Teresa, en territorio estadounidense, a las 10:19 horas.

“Ayer a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de Estados Unidos en México donde se informó que Zambada y Guzmán López se encontraban bajo custodia de autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45 horas del jueves, la Embajada confirmó la información y reiteró que se tenía confirmada la identidad de ambos”, dijo Rodríguez Velázquez.

“Desde la Secretaría se solicitó una fotografía, a lo que la Embajada aseguró haber visto las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del Gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte y la información completa y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a otras agencias. Tras recibir la información se tuvo comunicación con los secretarios de Marina y Defensa, coincidiendo en que los tres ya habían sido informados. Recibimos estas fotos”, detalló la funcionaria, mostrando la imagen de ambos detenidos, las cuales no se habían visto hasta este momento.

A las 16:14 horas del jueves “se informó al Presidente de México sobre lo confirmado por la embajada de Estados Unidos”. A las 17:50 horas la Embajada de Estados Unidos en México, confirmó la información y señaló que ya se había hecho la verificación de sus huellas dactilares, mismas que dieron positivo a la identidad de ambas personas señaladas como líderes de la organización delictiva.

El Embajador [Ken Salazar] comentó que se encontraban bajo custodia en El Paso, Texas. A las 18:00 horas se recibieron las imágenes por separado de cada uno.

El Gobierno mexicano confirmó que Zambada García cuenta con cuatro órdenes de aprehensión vigentes en México, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación y tráfico de armas.

UN VUELO IRREGULAR Y “CIVIL” RUMBO A EU

La Secretaria de Seguridad mexicana también dio algunos detalles sobre el vuelo “civil” que sacó de México a Zambada García y a Guzmán López.

El informe del Instituto Nacional de Migración (INM) subraya que el piloto es un tal Larry Curtis Parker. La aeronave despegó alrededor de las 8:00 horas, con un tripulante, oficialmente.

“Se tiene todo el seguimiento del piloto, las entradas y salidas a México. Está [aquí] en calidad de visitante, no está registrado como autoridad, no trabaja en la Embajada, no es un piloto particular, no está en calidad de migrante”, destacó Rodríguez Velázquez.

“De aquí salió uno [en la tripulación] y llegaron tres” a Estados Unidos, dijo la funcionaria federal.

¿ENTREGA O CAPTURA? ¿O SECUESTRO?

Rodríguez Velázquez insistió a lo largo de la conferencia que aún se desconoce si se trató de una entrega por parte de los capos del Cártel de Sinaloa o si se trató de una captura. “Esperamos la información”, reiteró, “nosotros no participamos”. Pero insistió en que la colaboración bilateral seguirá adelante.

Sin embargo, también surge una tercera opción hasta que no se confirme lo que sucedió: la posibilidad de que autoridades o funcionarios estadounidenses secuestraran en territorio mexicano a Zambada García y a Guzmán López, los llevara a Estados Unidos a la fuerza y ahí efectuara su captura.

Hay antecedentes: en el año de 1990, el médico jalisciense Humberto Álvarez Machain, prófugo de la justicia estadounidense, fue secuestrado en Guadalajara por policías mexicanos y agentes de la DEA, quienes posteriormente lo trasladaron ilegalmente a Estados Unidos para someterlo a juicio. Se le acusaba de haber participado presuntamente en el asesinato del agente Enrique Camarena, pero fue declarado inocente.

El secuestro y traslado del médico provocó un escándalo en México por tratarse de una violación del derecho internacional de extradición y el Gobierno federal envío notas diplomáticas a Estados Unidos para que Álvarez Machain regresara al territorio nacional para ser juzgado por las leyes mexicanas. Sin embargo, no ocurrió así.

En junio de 1992, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró legal permitir el secuestro fuera de las fronteras norteamericanas de los fugitivos de la justicia de este país. La decisión, criticada por México y países de América Latina, fue celebrada por William Barr, Fiscal de Estados Unidos en ese entonces (hoy con Trump ocupa el mismo cargo).

La medida provocó una discrepancia entre los gobiernos de George Bush y Salinas de Gortari, quien anunció una medida nunca antes vista: la expulsión de todos los agentes de DEA.