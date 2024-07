La OMS clasifica al talco como un producto potencialmente cancerígeno en humanos

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS).- El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), la agencia oncológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado el talco como “probablemente carcinógeno” ―grupo 2A―, sobre todo para cáncer de ovario; si bien las pruebas son limitadas para seres humanos.

En cambio, son suficientes las pruebas de cáncer en animales de experimentación ―también hay pruebas mecanísticas sólidas― que muestran que el talco presenta características clave de carcinógenos en células primarias humanas y sistemas experimentales.

Había numerosos estudios que mostraban un aumento de la incidencia de cáncer de ovario en seres humanos que declaraban haber utilizado polvos corporales en la región perineal. Aunque la evaluación se centró en el talco que no contenía amianto, no se pudo excluir la contaminación del talco con amianto en la mayoría de los estudios de seres humanos expuestos.

Además, no se pudieron descartar con una confianza razonable los sesgos en la forma en que se informó sobre el uso del talco en los estudios epidemiológicos. En consecuencia, no pudo establecerse plenamente un papel causal del talco.

IARC has evaluated the carcinogenicity of talc & of acrylonitrile.

The outcome of the assessment has been published in a summary in @TheLancetOncol & will be described in detail in Vol. 136 of the Monographs, to be published in 2025.

Read the press release https://t.co/TBbGn8Uejr pic.twitter.com/LlWsiipmVi

