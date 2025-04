Rosa Icela advierte que funcionarios indolentes con desapariciones serán removidos

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, abordó este martes el tema de la posible salida de funcionarios que muestran negligencia en la atención a casos de desaparición.

En conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Gobernación explicó que su llamado de atención surgió tras las quejas de colectivos que denunciaron la falta de interés y sensibilidad de algunos servidores públicos durante el diálogo realizado ayer.

La funcionaria detalló que los colectivos señalaron actitudes de indolencia, como el uso del celular o la falta de atención durante las intervenciones de las familias. Ante estas denuncias, Rosa Icela fue clara: "El que no hiciera bien su trabajo, que no tuviera ganas de prestar un buen servicio a las víctimas, debería pensar en irse. Si yo tenía quejas, les iba a pedir de inmediato su salida".

Este ultimátum, que busca garantizar que los servidores públicos cumplan con su responsabilidad de atender a las víctimas y sus familiares con empatía y compromiso, se dio ayer durante el primer diálogo con familiares de personas desaparecidas.

Durante el encuentro, la Secretaria Rosa Icela Rodríguez lanzó una advertencia a los servidores públicos encargados de atender casos de desaparición: o hacen los cambios necesarios, "o tendrán que irse" porque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "no está jugando".

“Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, advirtió ante familiares de las víctimas.