Venezuela impide vuelo con Fox y otros expresidentes de derecha que iban a elección

El exmandatario mexicano Vicente Fox denunció que el vuelo en el que viajaba con expresidentes latinoamericanos no pudo despegar hacia a Venezuela.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Expresidentes y parlamentarios latinoamericanos denunciaron este viernes que las autoridades de Venezuela impidieron su entrada al país, para participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo 28 de julio.

A través de sus redes sociales, los políticos acusaron al Gobierno de Venezuela de evitar que despegara un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a territorio venezolano para participar en la contienda.

“Avión de Copa [Airlines] que transportaba a (ex)presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar”, dijo el Presidente panameño en su cuenta oficial de X.

Avión de Copa que transportaba a Presidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sigo… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) July 26, 2024

La Cancillería de Panamá informó por su parte que citó a la representante diplomática de Venezuela en el país después de que no se autorizara el despegue desde el Aeropuerto Internacional de la capital panameña.

El expresidente mexicano Vicente Fox Quesada compartió en un mensaje grabado desde el interior de un avión en el que explicaba su caso: “Parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de [la aerolínea] Copa que están también detenidos, y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco expresidentes”.

“Las luchas por la democracia son interminables. La democracia y la libertad es un valor fundamental para todo ser humano en todas partes del mundo y en todas las épocas. Hoy se aprecia más que nunca vivir bajo la tiranía de maduro o vivir bajo la libertad y la democracia. La elección de estas alternativas es claro. María Corina libertadora de Venezuela cambió la balanza hoy. Todo está a favor de los grandes valores humanos como son la democracia la libertad derechos humanos y humanismo”, escribió el exmandatario federal.

ESTAMOS AL PIE Y VAMOS CON TODO. Las luchas por la democracia son interminables.

La democracia y la libertad es un valor fundamental para todo ser humano en todas partes del mundo y en todas las épocas.

Hoy se aprecia más que nunca vivir bajo la tiranía de maduro o vivir bajo… pic.twitter.com/pPMBj2QznJ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

La decisión de las autoridades venezolanas para impedir que algunos líderes internacionales lleguen desde Panamá viene de que el Grupo Libertad y Democracia, conformado por expresidentes, manifestara su postura ante cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, el cual deberá ser sancionado por la comunidad internacional.

“Cualquier intento de fraude debe ser castigado con las máximas sanciones, y se debe proceder a una judicialización internacional efectiva contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano”, expresó este semana Libertad y Democracia.

Los expresidentes que viajarían este viernes a Venezuela integran el Grupo Libertad y Democracia, conformado, la exvicepresidenta Mireya Moscoso; el mandatario dominicano, Luis Abinader, y los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

#Urgente/Así actúa el régimen de Maduro: “Si no se bajan, no despega el avión!” Eso explicó la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a los pasajeros, casi todos venezolanos, que van en el vuelo de COPA a Caracas. Recibieron aplausos y agradecimiento! pic.twitter.com/99eSkrkoXh — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) July 26, 2024

También lo conforman los expresidentes Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso, de Ecuador; Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Mauricio Macri, de Argentina; además del líder opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.