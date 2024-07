La sombra del Bradaí: un universo mágico en el que colisionan “dos mundos”

Ligia de Wit habló con SinEmbargo sobre la llegada de su saga al mercado en español, una historia ambientada en un universo donde los fae y los bradaís protagonizan una lucha ancestral que alcanzará a la joven Ryanne Kelly y al enigmático pirata Titus Doyle.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– “La inspiración viene de muchos lados. Hay cosas que vienen directamente de mi imaginación, de mi creatividad, otras que de alguna forma son influenciadas por libros, películas, situaciones. Uno como escritor tiene mucho de donde inspirarse, hay muchos lugares, muchas maneras de cómo hacer esta creatividad”, comenta en entrevista Ligia de Wit, autora de La sombra del Bradaí (Ediciones B), el primer libro de una saga ambientada en un universo donde los fae y los bradaís protagonizan una lucha ancestral que alcanzará a la joven Ryanne Kelly y al enigmático pirata Titus Doyle.

“Esta novela la empecé a escribir hace 10 años, en junio del 2014. Llevaba pocos meses de empezar a descubrir esta magia de la escritura, yo era una lectora empedernida y tenía esa semilla de ser escritora desde la Universidad solo que se me quedó reprimido durante muchos años y cuando encuentro esto explota y empiezo a escribir muchas historias, más que nada como ejercicio de escritura y después de unos meses me llega en esta inspiración Ryanne y Bricius (su pixie), simplemente aparecieron en mi cabeza un domingo en la madrugada”, compartió Ligia.

Con respecto al otro protagonista de la historia: Titus Doyle, platicó que apareció en escena después de Ryanne y Bricius. “Se presentan a mí y yo escribo quiénes son. Me aparece el hombre caminando dentro de un Starbucks, arrogante, despreocupado, en su mundo y esta escena propicia más aventuras, digo, ah, mira, aquí está el villano antagonista. Entonces con eso empiezo a entrar en este mundo, me gusta mucho la parte de empezar desde la parte de contemporánea, no fantástica”.

Ligia de Wit coincidió en ese sentido que Ryanne y Titus, cuyas vidas se ven ligadas de manera inevitable, implican el choque de dos mundos distintos, en cuanto a personalidades, desenvolvimiento y desarrollo de la historia.

“Tú al principio cuando ves a estos personajes no tienen nada que ver el uno con el otro: una joven de 22 años, una joven alegre y por el otro lado tenemos a este hombre inmortal que aparte fue creado con el afán de destruir, pero que de alguna forma tiene una conciencia, aunque a él no le encanta, tiene una especie de conciencia que lo conflictúa y pues estos dos mundos no son nada parecidos, cómo van a congeniar, entonces obviamente hay una proximidad forzada, que es uno de los temas de narrativa, una donde ella tiene que tomar este reto de meterse un poco más al mundo de los bradaís”, expresó.

Ligia de Wit expone que en algún momento Ryanne y Titus encontrarán coincidencias como parte de una conexión en la que se desbordarán los elementos mágicos junto a los de aventura y pasión en esta primera entrega de una serie de cuatro libros que ha trazado esta escritora bilingüe.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.