EN VIVO ¬ París es una fiesta: la ceremonia inaugural de los JJOO se luce por el Sena

Ciudad de México, 26 julio (SinEmbego).- Los Juegos Olímpicos París 2024 inician este viernes con la primera Ceremonia de Apertura que se celebra fuera de un estadio. Durante unas horas, el tradicional desfile de los atletas en todo el mundo se realiza en barcos por el río Sena, pasando por los lugares más emblemáticos de París.

11:00 horas: El cielo nublado sobre París y el caos en las estaciones de tren menguaron el entusiasmo previo a una fastuosa e inédita ceremonia en la que más de seis mil deportistas desfilarán sobre las aguas del río Sena, en un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad que se concibió para agigantar el ego de los franceses.

It has been an unforgettable experience to arrive at the Athlete's Village with the Olympic torch 🙌♥️ #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/9pPMUIYEm8

— Pau Gasol (@paugasol) July 26, 2024