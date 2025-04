Jueza ordena a Gobierno de Trump regresar a migrante hispano deportado "por error".

Los Ángeles, 5 de abril (SinEmbargo).- La Jueza Federal Paula Xinis ordenó al Gobierno del Presidente Donald Trump retornar a un migrante hispano deportado por error a El Salvador, donde se encuentra en la prisión CECOT para terroristas.

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció que hubo un “error administrativo” que llevó a la expulsión de Kilmar Ábrego García a El Salvador, como parte del grupo de migrantes enviados por ser presuntos pandilleros, pero a quienes no se les dio oportunidad de demostrar lo contrario ante un tribunal.

La Jueza Xinis describió la deportación de Ábrego García como “un acto ilegal”, para luego pedir a la Administración Trump gestionar el regreso del migrante.

Ábrego García tenía a su favor la decisión de una corte de inmigración de 2019 que lo protegía de la deportación a su natal El Salvador, pero ICE no respetó tal determinación y el Departamento de Justicia, que representa a la gencia en el caso de expulsión errónea no supo explicar por qué se cometió tal error.

The wife of Kilmar Abrego Garcia, loved ones and community are pleading for his return back to the U.S. after he was wrongfully deported by ICE to an El Savadorian prison more than 3 weeks ago. Hear from them on @DCNewsNow at noon. pic.twitter.com/miNJPLR7qi

Los abogados del migrante salvadoreño, de 29 años, demandaron ICE alegando que Ábrego García estaba protegido por la orden de un tribunal y no debía ser deportado a El Salvador, donde su vida corre peligro.

ICE detuvo al salvadoreño el pasado 12 de marzo argumentando que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas, desde donde fue enviado en uno de los tres aviones que el pasado 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños al país centroamericano, donde fueron confinados en el Cecot, la cárcel de máxima seguridad de ese país.

La familia del salvadoreño y miembros de la organización de defensa de los migrantes CASA se manifestaron para advertir sobre el peligro que corre el salvadoreño en su país natal.

Ábrego García está casado con una ciudadana estadounidense, es padre de un niño de cinco años y tiene dos hijastros, todos nacidos en EU.

White House Press Secretary Karoline Leavitt doubles down on the fake news Atlantic article reporting on the deportation of Kilmar Armando Abrego Garcia:

"They didn’t even mention in the title of that article, or even in the first paragraph, that this individual is an illegal… pic.twitter.com/vlbuXs3doG

— DeVory Darkins (@devorydarkins) April 1, 2025