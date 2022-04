La sombra de Julio César, un relato de los primeros años del líder romano

Andrea Frediani habló con SinEmbargo sobre su más reciente proyecto: una serie de tres libros que ahondan sobre uno de los personajes históricos más polémicos que siguen fascinando cientos de años después de su muerte: Julio César.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– La bibliografía sobre Julio César es casi tan grande como su legado. Biografías, ensayos, novelas históricas y demás escritos. El historiador Andrea Frediani lo sabía, así que cuando le propusieron escribir una trilogía sobre Julio César se negó.

“No acepté este desafío porque ya había muchas obras sobre Julio César y muchos escritores muy famosos han escrito sobre él. Como historiador, había escrito sólo ensayos, por ejemplo, las grandes biografías de líderes militares sobre él. Luego pensé que su vida es tan densa de acontecimientos que seguramente había algún hecho o personaje de lo cual nadie había hablado. Por ejemplo, uno de estos personajes secundarios, es Tito Labieno”, comentó en entrevista.

Fue así, a partir del rescate que hizo de Tito Labieno, que inició la trilogía Dictator, que recorre la vida y las gestas del mayor líder de la antigua Roma. La primera parada de esta serie es La sombra de Julio César (Espasa), una novela en la que recorre los primeros años del líder romano, desde cómo conoce a Labieno hasta su campaña militar en Hispania y las Galias, en las cuales fue clave el papel de su amigo, quien se verá obligado a tomar partido contra su amigo ante las voces contrarias que surgen en el Senado y que ponen a temblar el futuro inmediato de Julio César.

“La amistad de Tito Labieno para Julio César fue fundamental. Sin la conquista de la Galia, Julio César nunca hubiera podido llegar al poder político en Roma, fue la clave. Quien le ayudó a ganar las batallas en la Galia fue Tito Labieno. En principio, cuando Tito era el tribuno de la plebe, lo utilizaba para proponer al pueblo las leyes que Julio César quería. Tito era un hombre del pueblo, Julio César no, era de una familia aristócrata, por eso lo utilizaba para proponer las leyes que él quería”, precisó Frediani.

En su relato, Andrea, uno de los historiadores más reputados de Italia, da cuenta de cómo Julios César nace en un barrio popular, en el seno de una familia que aunque presume que su linaje proviene de los mismos dioses, recuerda con nostalgia sus mejores tiempos. Es en este clima en el que crece el protagonista de su historia, un personaje marcado por el destino.

“Pertenecía a una familia aristócrata, pero estaba en decadencia. Los papeles públicos eran muy importantes en ese entonces porque daban dinero o mucho poder, sobre todo gracias a la corrupción y los sobornos. Pero él, como la familia ya estaba en decadencia, creció en contacto con el pueblo, logró alcanzar el poder gracias al apoyo del pueblo que siempre estuvo de su lado, podemos considerarlo en términos modernos como hombre de izquierda”, refirió.

Andrea Frediani ve en Julio César “al más grande autócrata que he encontrado en la historia de mis estudios” y refiere que su legado es tal que sin él, piensa, Roma se hubiera desmembrado y se hubiera quedado en varios estados.

“La historia de toda Europa probablemente hubiera sido diferente, probablemente estaríamos hablando de una Europa musulmana porque no tenemos que olvidar que después del imperio romano luego se transformó en lo que fue el Imperio de bizantino que le dio vida a Roma otros mil 500 años”, puntualizó.

***

—¿Cómo nace esta serie sobre Julio César, que tendrá tres partes, la primera que ahonda en su infancia y juventud?

—La inspiración vino de la misma editorial que me propuso escribir una trilogía sobre Julio César. Pero no acepté este desafío porque ya había muchas obras sobre Julio César y muchos escritores muy famosos han escrito sobre él. Como historiador, había escrito sólo ensayos, por ejemplo, las grandes biografías de líderes militares sobre él. Luego pensé que su vida es tan densa de acontecimientos que seguramente había algún hecho o personaje de lo cual nadie había hablado. Por ejemplo, uno de estos personajes secundarios, es Tito Labieno, y mi trilogía habla sobre la amistad —luego rivalidad— entre Julio César y Tito. Estos personajes son secundarios de los cuales la historiografía oficial nunca habla o sólo los menciona parcialmente. Hablar de la amistad entre Julio y Labieno también me dio la posibilidad de conocer a otros personajes, por ejemplo, el hijo de Tito que era un personaje desagradable y de ahí pude desarrollar otras historias y otros personajes.

—Hablando sobre Tito Labieno, ¿cuál fue el impacto y la trascendencia que tuvo en la vida de Julio César?

—La amistad de Tito Labieno para Julio César fue fundamental. Sin la conquista de la Galia, Julio César nunca hubiera podido llegar al poder político en Roma, fue la clave. Quien le ayudó a ganar las batallas en la Galia fue Tito Labieno. En principio, cuando Tito era el tribuno de la plebe, lo utilizaba para proponer al pueblo las leyes que Julio César quería. Tito era un hombre del pueblo, Julio César no, era de una familia aristócrata, por eso lo utilizaba para proponer las leyes que él quería. Luego cuando empezaron las batallas y las campañas militares, Tito se convirtió en su principal general, su brazo derecho y ayudante fundamental. La Galia es un territorio muy vasto, incluye a la actual Francia y Bélgica. Julio César no podía estar en todos lados, pero Tito ganó muchas de esas batallas. Cuando Julio César tenía que regresar a Roma para recuperar el poder político para las rebeliones, Tito se quedaba en Galia como representante. Tenemos que imaginar como un barco que se está hundiendo, porque tiene hoyos por todos lados, y entra el agua, Julio César podría tapar alguno de esos hoyos, pero solo no lo hubiera podido hacer. Quién lo ayudaba a tapar los hoyos: Tito Labieno. Hubo otros colaboradores de Julio César como Décimo Bruto, pero Tito fue uno de los más importantes, sino que el más importante.

—Habla de que Tito Labieno era gente de pueblo y Julio César un aristócrata, su familia se jactaba de provenir de los dioses, pero se crió en uno de los barrios más populares de la ciudad en ese entonces. ¿De qué manera impacta ese nacimiento en ese lugar para Julio César?

—Julio César nació en la Suburra y fue fundamental, la razón misma de su muerte. Pertenecía a una familia aristócrata, pero estaba en decadencia. Los papeles públicos eran muy importantes en ese entonces porque daban dinero o mucho poder, sobre todo gracias a la corrupción y los sobornos. Pero él, como la familia ya estaba en decadencia, creció en contacto con el pueblo, logró alcanzar el poder gracias al apoyo del pueblo que siempre estuvo de su lado, podemos considerarlo en términos modernos como hombre de izquierda.

Siempre propuso leyes que apoyaban al pueblo y en contra de la aristocracia, por eso se volvieron sus enemigos porque tenían miedo de que acabara con su poder. Quería quedar al poder absoluto de forma “democrática”, con él empezó este dualismo entre emperadores y el Senado. Los emperadores que llegaron después de Julio César siempre tuvieron el apoyo del pueblo con el famoso dicho ‘pan y circo’, porque siempre querían apoyar al pueblo en contra del Senado que representaba a la familia aristocrática y Roma hasta ese entonces era una oligarquía, el poder estaba en manos de unos grandes grupos de familia.

Cuando los mataron, no se dieron cuenta que el mismo Julio César designó como su sucesor a Octaviano Augusto y estaba utilizando sus mismas armas, pero de mejor forma para apoyar al pueblo en contra de las familias aristocráticas y acabar con un poder que tenía siglos.

—¿Qué vuelve a Julio César un personaje que despierta tanta pasión e interés a más de dos mil años después de su muerte?, ¿cómo explicar quién fue el hombre detrás del héroe militar?

–Con respecto a otros personajes históricos, por ejemplo si hablamos de Octaviano Augusto, podemos decir que detrás de sus éxitos tuvieron a su esposa Helidia, pero con Julio César no fue así, era el más grande autócrata que he encontrado en la historia de mis estudios. Era muy autorreferencial, muy lleno de sí. No debe nada a nadie. Titulé mi obra como La sombra de Julio César justo porque esta sombra era Tito Labieno, porque probablemente sin él no hubiera llegado a donde llegó, pero no es uno de los personajes tan importantes respecto a otros personajes históricos. En una de mis citas, cito a un autor lucano que era contra Julio César donde dice: ¿Qué te basta, si Roma no basta?. Era muy ambicioso. A lo mejor otro personaje que puede estar atrás de los éxitos de Julio César es su mamá, pero el más importante fue Julio César mismo.

—En cuanto a su legado, ¿cuál fue la marca que dejó en la historia Occidental a la fecha?

–—Antes que nada, gracias a Julio César y a otros dos personajes como Octaviano Augusto y Constantino, se salvó la herencia de Roma porque cuando apareció en la escena político-militar la república romana tenía cinco siglos de crisis, probablemente sin Julio César se hubiera desmembrado y se hubiera quedado en varios estados. La historia de toda Europa probablemente hubiera sido diferente, probablemente estaríamos hablando de una Europa musulmana porque no tenemos que olvidar que después del imperio romano luego se transformó en lo que fue el Imperio de bizantino que le dio vida a Roma otros mil 500 años hasta que llegó al descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Sin Julio César los árabes hubieran llegado a gran parte, sino toda Europa, y estaríamos hablando de una Europa con varios tipos de religiones, lo que pasó en Yugoslavia hubiera pasado mucho antes.

–Por último, ¿qué es lo que nos espera con las próximas entregas de esta serie?

–En la segunda entrega hay un gran giro. En la primera hablo de la guerra gálica y en el segundo hablo de la guerra civil, es decir, entre Julio César y Pompeo. Algo muy interesante es que cuando Tito Labieno fue a las órdenes de Julio César, ganó todas las batallas, de lo contrario, cuando pasó del lado de Pompeo perdió todas las batallas. En la tercera entrega hablaré sobre el declive de Julio César. Podemos pensar que al máximo de su éxito, empezó también su declive porque sufría también de epilepsia, entonces su envejecimiento fue muy rápido. La obra completa habla de la vida de Julio César. Me gustaría añadir que justo 6 meses antes de su muerte, en su última batalla que tuvo lugar en España, él mismo declaró que por primera vez estaba luchando no por la victoria, sino por su vida porque ya se daba cuenta que se estaba agarrando a la vida.