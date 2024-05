VIDEO ¬ Monreal acusa a Sandra Cuevas de querer chantajearlo con un “libro revelador”

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- La candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Cuevas Nieves, aseguró este viernes haber perdido su licencia como Alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc por la mala relación que lleva con el legislador morenista Ricardo Monreal Ávila, a quien acusó de violencia psicológica en su contra.

Luego de que se diera a conocer que Cuevas Nieves sólo conserva su candidatura al Senado, la aspirante emecista sostuvo que el vínculo con el exaspirante presidencial de Morena, la ha vuelto un blanco de ataques por parte del grupo del coordinador de Enlace Territorial de la abanderada del partido guinda, Claudia Sheinbaum Pardo, y de él mismo.

La exalcaldesa afirmó que, desde hace tres semanas, ha sido víctima de violencia tras haberse negado a participar en la campaña de la hoy candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Caty Monreal quien es hija del exsenador.

“Yo voy a seguir trabajando, sigo firme, nunca me doble ante Morena, no lo voy a hacer ahora, no le tengo miedo a Ricardo Monreal, se lo dije a él directamente. No le tengo miedo a él ni miedo de morirme”, aseguró Cuevas Nieves.