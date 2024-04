¡Chetos para todos! Sandra Cuevas inició, y ahora todo MC promueve frituras naranja

La candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, ideó repartir bolsas de frituras, los chetos naranjas que comparten color con el partido, durante su campaña para sumar simpatizantes pese a los daños que este tipo de comida causan en la salud de las personas. De acuerdo con un análisis de la organización El Poder del Consumidor, los alimentos ultraprocesados pueden causar diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad. La idea de los chetos también la ha adoptado el candidato de MC a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski.

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- “No pienso en el qué dirán, simplemente hago lo que mi corazón me dice. Yo fui la de la idea (de repartir frituras color naranja), fue una estrategia mía, pienso que en lugar de estar dando basura, en lugar de estar dando volantes, en lugar de estar colgando pendones que solamente contaminan pues mejor darle alegría a la gente, darles un momento de diversión, un momento de gusto cuando están disfrutando los chetos, o las paletas de hielo naranja, o las naranjas”.

Así respondió Sandra Cuevas, la actual candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, sobre la polémica idea de repartir bolsas de chetos en su campaña para sumar simpatizantes, pese a los daños en la salud que los alimentos ultraprocesados causan. Desde hace varias semanas, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir fotos de esta forma de propaganda que Cuevas implementa: bolsas de frituras naranjas junto a una etiqueta con su rostro y el cargo por el que compite en las elecciones de 2024.

En el evento más reciente encabezado por los candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, Salomón Chertorivksi, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, se le preguntó a la candidata sobre esta manera de hacer campaña, a lo que respondió que “prefiere dar momentos de alegría” a repartir “basura” como volantes con sus propuestas.

Que Sandra Cuevas reparta chetos en sus recorridos ha sido criticado, sobre todo por el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud. De acuerdo con un estudio de la organización El Poder del Consumidor, el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas es el principal factor de enfermedades crónicas como diabetes, cardiovasculares y cáncer, y aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad.

Estos productos son formulaciones industriales derivadas de otros alimentos o fabricados sintéticamente con pocos alimentos o ninguno, y se caracterizan por ser altos en grasa saturada, azúcar, sodio, colorantes, saborizantes artificiales, edulcorantes, conservadores, emulsionantes, potenciadores sensoriales, cosas para hacerlos más atractivos para las personas. Carecen de fibra, proteína y micronutrientes, fomentan el hábito de botanear y son culturalmente, socialmente, económicamente y ambientalmente destructivos.

Pero la candidata de MC justificó repartir frituras entre las personas diciendo que es “una política no tradicional”: “pero además soy una mujer que no se preocupa por el futuro, vive el dia a dia como si fuera el último, hago lo que mi corazón me dicta, no estoy pensando si me van a criticar, si me van a alabar, si me van a querer, si me van a odiar, la verdad es que no, no pienso en eso, simplemente hago lo que considero conforme a mis vivencias, como a mi crecimiento en barrios, lo que pienso que a la gente le va a gustar”.

La exalcaldesa evitó responder cuánto ha gastado en fritura naranja pero en el reporte de gastos del Instituto Nacional Electoral se detalla que Cuevas ha invertido en propaganda utilitaria, hasta el 8 de abril, 67 mil 790 pesos con un total de gastos de casi seis millones de pesos, 5 millones 972 mil 29.80 pesos en lo que va de su campaña.

LA CONTRADICCIÓN DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Aunque Sandra Cuevas confiesa que ideó la estrategia de repartir chetos, no es la única en implementarla. Salomón Chertorivksi, Secretario de Salud en el Gobierno de Felipe Calderón y uno de los críticos al manejo que dio el actual gobierno a la pandemia de COVID-19 —en la cual el sobrepeso de la población mexicana fue un factor determinante—, también ha salido a replicar el reparto de estos alimentos dañinos para la salud en su campaña por la Jefatura de Gobierno.

Chertorivski tiene pasado con la “comida chatarra”. En el Gobierno de Cálderón, de 2011 al 2012, fue acusado de permitir que esa industria promovieran un código de autorregulación que no contenía ninguna protección a la infancia en materia de publicidad y no prohibía el uso de regalos y personajes para enganchar a los niños en la demanda de estos productos, caracterizados por sus altos contenidos de azúcar.

Al terminar su gestión como Secretario de salud, el sexenio de Calderón cerró con alrededor de 500 mil muertes por diabetes, aproximadamente 140 mil muertes más que en el sexenio de Fox, causadas en parte por alimentos como esas frituras que hoy Movimiento Ciudadano retoma para hacer campaña.

Y aunque Jorge Álvarez Máynez no ha repartido chetos en los eventos de su campaña, comparte que parte de sus propuestas está priorizar a las infancias, el sector de la población más vulnerable frente a la comida chatarra que sus compañeros sí regalan junto a su propaganda política.

TEPITO RECIbE A CANDIDATOS NARANJAS

El sábado 13 de abril, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, acompañado de Chertorivski y las dos candidatas al Senado, Cuevas y Barrales, realizaron un recorrido por el barrio de Tepito. La exalcaldesa de Cuauhtémoc organizó todo pues, recordó, es la colonia en la que creció, le moldeó su carácter y en la que, ha dicho, aprendió a defenderse a golpes.

Sandra Cuevas cuenta que durante 20 años acompañó a su padre, comerciante dedicado a la venta de electrodomésticos y electrónica, al local que tenía en Tepito. Su familiaridad con el “barrio bravo” explica porque la candidata se movía con fluidez y comodidad, entre tanta gente y entre tantos puestos, en la cuna del cártel la Unión Tepito, a diferencia de sus compañeros candidatos.

La primera parada fue el deportivo Maracaná, en el mero corazón del barrio. Ahí los candidatos protagonizaron una “reta” contra un equipo que llevaba el nombre de Sandra Cuevas, mientras la candidata repartía comida, un paquete con una torta, una manzana y un refresco naranja (Mirinda). Las personas de las tribunas dejaron claro que estaban ahí apoyando a Cuevas y hasta selfies le pedían; también cantaron “Presidente Máynez”, el tema de Yuawi que se ha posicionado en Spotify como de los más escuchados.

Junto a Cuevas, Álvarez Máynez recorrió algunos puestos e hizo una parada en las “licuachelas” de Don Lupillo, sobre Avenida Aztecas, donde fue recibido con una cerveza. Lupillo, el dueño del comercio, le dijo a Máynez que se llevan “muy bien” con Sandra Cuevas, “esa mujer nos ha apoyado mucho y es oro para nosotros”; también reveló que otros partidos se han acercado para ser recibidos en Tepito pero que los candidatos de Movimiento Ciudadano son los primeros en llegar hasta ese punto del barrio y comprometerse con las y los comerciantes para que sean incorporados al sector formal del empleo.

CUEVAS REGRESA A TEPITO

La última vez que Sandra Cuevas visitó Tepito lo hizo como parte de su recorrido por las 16 alcaldías de la CDMX para contender por la candidatura a la jefatura de Gobierno por el Frente Amplio por México; junto con su equipo de trabajo, motociclistas y escoltas, en su último día de recorridos llegó al mercado.

Esa estrategia no tuvo éxito. PAN, PRI y PRD eligieron a Santiago Taboada como su candidato y Cuevas quedó fuera pero al mismo tiempo presentó, en medio de un gran espectáculo con pirotécnia, su asociación política llamada ‘Organización por la familia y la seguridad de México’, la cual buscará convertir en partido político en 2025.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc comenzó en la política cerca de Morena, en sus redes sociales se pueden encontrar fotos con el Presidente López Obrador y mensajes apoyándolo. Pero sobre todo Cuevas es cercana a Ricardo Monreal, exaspirante de Morena para ser el candidato presidencial y actual Senador, cuya relación dio un giro luego de que en las elecciones de 2021 quiso ir con la 4T en la Cuauhtémoc pero le cerraron el paso. La joven originaria de Tepito decidió irse con la alianza opositora y ganó, le arrebató el corazón de la CDMX al oficialismo, algo de lo que se le acusó a Monreal.

Sandra Cuevas intentó ir en estas elecciones de 2024 por la Jefatura de Gobierno con el PRIAN, pero no la eligieron y por ello su salto al partido naranja que recicló su perfil junto a otros personajes como Alejandra Barrales.

En las últimas semanas, las polémicas en las que se ha visto envuelta Sandra Cuevas incluye la repartición de las frituras naranjas poco saludables para las personas en un país donde, según cifras oficiales, el 70 por ciento padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad; pero también otros eventos, como el más reciente recorrido que hizo a bordo de su auto todoterreno Polaris RZR PRO XP 4 naranja, acompañada de décimas de automóviles y camionetas sin placas por Paseo de la Reforma.

Su gestión en la Alcaldía Cuauhtemoc no fue muy distinta a su campaña, iniciando con su toma de protesta donde hubo alfombra roja y hasta juegos pirotécnicos que mataron a las mariposas que antes había liberado como parte del espectáculo. O la implementación del Operativo Diamante para “poner orden y aplicar la ley en toda la demarcación con el fin de recuperar los espacios públicos y garantizar la seguridad”.

