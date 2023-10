PERFIL | Adicta de sí misma, Cuevas se volvió rostro de la derecha: ruda, autoritaria

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Sandra Cuevas, independientemente de que a sus 37 años compita o no por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, es un personaje polémico desde que en 2021 llegó a la Alcaldía de Cuauhtémoc, el corazón político y cultural de la capital, y empezó a aventar pelotas con dinero, quitar rótulos, atacar a sonideros y ser relacionada presuntamente con la Unión Tepito y con el Senador Ricardo Monreal.

Sus allegados, sobre todo vecinos de esa demarcación, algunos de ellos vigilantes en moto durante sus recorridos en las calles, e incluso su equipo de comunicación, la ven como una mujer “firme” y “muy trabajadora”. Le dicen “La Jefa”.

Otros vecinos, como los afectados por el retiro de rótulos populares y del intento violento de acallar a los sonideros en el kiosko Morisco, frente a su departamento en la colonia Santa Maria la Ribera, la ven como una mujer “autoritaria”, “prepotente” e incluso “mentirosa”.

¿Ella misma? Le importa mucho su imagen: tiene fotos de ella en su oficina, porta ropa de marca (dice que de outlet), luce siempre impecable aunque esté vestida de blanco y se retoca el maquillaje cada que tiene oportunidad, aun encima de su cuatrimoto llamada “Sandra Cuevas”, desde donde manda órdenes por radio a los motociclistas que la arropan.

Podría considerarse adicta al trabajo: se despierta a las 5 de la mañana y se duerme hasta la 1 de la madrugada (para prueba sus tuits a esa hora, escritos por ella). Se califica como una mujer “tranquila”, pero que “no se deja” si primero la agreden. El ejemplo: la directora de la Central de Abastos, a quien denunció luego del zafarrancho entre comerciantes en la Alcaldía Iztapalapa, territorio de la morenista Clara Brugada que aspira al mismo cargo que ella.

—Me describiría como… —respondió a SinEmbargo, mientras repartía peluches a los niños, que recuerdan el oso de peluche con el que una vez dio una conferencia de prensa.

—¿Autoritaria como le dicen?

—No…

—¿Firme?

—Como una mujer firme… con las metas muy claras, no me dejo, pero también muy tranquila. La verdad es que soy muy tranquila.

Previamente, subida en su cuatrimoto tras haber recorrido el mercado de la colonia Prohogar, por la zona donde creció, en Azcapotzalco, expresó sobre la aparente exclusión del Frente Amplio por México que ella misma ha denunciado en ruedas de prensa: “Tenemos que hacer equipo para ganar esta hermosa Ciudad de México”.

SANDRA EN COLTONGO Y TEPITO

Sandra nació en Coltongo, en la Alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad. También se desarrolló en Tepito, el barrio bravo de la Alcaldía Cuauhtémoc, por el trabajo de sus padres comerciantes. Ha dicho que era pobre. Al estar arropada por decenas de motociclistas de la demarcación, que la cuidaron durante su gira por la CDMX, en redes sociales se le ha relacionado presuntamente con la Unión Tepito, algo que su equipo ha negado por falta de pruebas.

Su papá, recuerda Sandra, era empleado en un negocio y les regalaba libros a ella y a sus cinco hermanos “para que no fueran como él”. A su madre la considera “muy dura, muy seria, muy callada” y una vez la golpeó en la calle por reprobar matemáticas.

Los psicólogos dirían que de ahí heredó su “carácter fuerte”, como lo calificó Carlos Velasco, encargado de comunicación social de la Alcaldía Cuauhtémoc, quien la ha acompañado casi 24/7 desde su campaña rumbo a la demarcación. También, luego de verla “ayudar a la gente que más necesita”, la considera “noble”. Y niega su presunta relación con la Unión Tepito. No hay pruebas de ese señalamiento, refutó. Los motociclistas, comentó, son “voluntarios” con motos rentadas y permisos para circular.

Ese día, miércoles 11 de octubre, Sandra Cuevas repartía juguetes a los niños en la Alcaldía que la vio crecer y señaló a SinEmbargo dos primarias:

Ahí, en la zona de Coltongo donde creció, donde los locatarios le gritaban “Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno” tras recibir las dádivas, sus hermanos tienen un negocio de tarimas de madera que ha tenido problemas con la autoridad local por abarcar espacio público.

Estos regalos, como balones, juegos de mesa y peluches que trasladó en camionetas blancas a lo largo de su gira por la CDMX, y que regalaba a padres e hijos, contrastan con declaraciones que ha dicho contra la entrega de dinero para “manipular a los pobres” y contra “utilizarlos” para llenar eventos y mantenerse en el poder.

Ya más grande, a la par de que vendía dulces entre diciembre y enero con su empresa Dulces Becerrita, Sandra estudió Comercio Internacional en la privada Universidad Valle de México (UVM). Desde ahí, contó en entrevista con Sabina Berman, viajó cada año a prácticas internacionales a varios países como Estados Unidos, China, Panamá, Cuba, Colombia y Uruguay. Ahora es doctorante en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y tiene tanta seguridad de su formación académica que preguntó una vez:

“El Presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero quién es, qué estudió. Yo soy doctorante en Derecho, tengo dos maestrías, me he ido a estudiar en 10 países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. Yo no tengo padrinos ni tengo papás ricos”, dijo sobre el Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, Andrés Manuel López Obrador.