VIDEOS: Alcaldesa se promueve en Central de Abastos, la echan; no sean groseros, pide

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Sandra Cuevas, la Alcaldesa con licencia en Cuahutémoc, denunció este miércoles presuntas agresiones dentro de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México durante su primer día de recorridos en su búsqueda de ser la candidata del frente opositor para la Jefatura de Gobierno.

La aspirante a la Gubernatura capitalina llegó en su cuatrimoto, acompañada de su equipo de trabajo, a la Central, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, donde fue irrumpida por supuestos comerciantes que no la dejaban pasar.

Entre gritos y empujones, Sandra Cuevas denunció que los trabajadores la estaban “secuestrando” por impedir que continuara avanzando, razón por la que casi inicia una riña entre los presentes.

El grupo de trabajadores de la Ceda insistía a la Alcaldesa con licencia que no iba en el sentido correcto de circulación, pero ella se mantuvo en la cuatrimoto, haciendo caso omiso y buscando continuar su camino.

“No me voy a bajar”, gritaba.

Minutos después, una grúa recogió las motocicletas y el personal de Sandra Cuevas señaló que los vehículos habían sido robados, pese a las advertencias previas de que no podía ingresar a un fideicomiso privado de esa manera.

"Quieres que vaya a hacerte un desmadre en tu alcaldía… Es un fideicomiso privado y no puede ingresar de esa manera"

A través de sus redes sociales, la Alcadesa con licencia en Cuauhtémoc reconoció el liderazgo de Clara Brugada en la Alcaldía Iztapalapa y adelantó que visitaría algunos de los pueblos, barrios originarios y “Utopías”, que ha mantenido durante su administración.

CLARA BRUGADA RESPONDE A SANDRA CUEVAS

La actual aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien solicitó licencia como Alcaldesa de Iztapalapa, aclaró que ella no tiene la facultad de otorgar permisos para usar la vía pública.

En su cuenta personal de la red social X, antes conocida como Twitter, la candidata morenista aclaró que su partido “garantiza la libre manifestación de ideas”, en comparación con la demarcación que gobierna Cuevas, entre otras que están bajo la administración de la oposición, donde “restringen” ese derecho.

Estimada @SandraCuevas_, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de #Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de #Cuauhtémoc y otras…

