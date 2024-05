La segunda edición del Festival Endémico reunirá a destacados chefs en Guanajuato

Entre los chefs invitados están Carlos Gaytán, primer chef mexicano Estrella Michelin, y Gabriela Ruíz, 50 Best, Iron Chef y recomendada por la Guía Michelin México; Paco Ruano, Iron Chef y 50 Best; y Gerardo Vázquez Lugo, 50 Best, Iron Chef y recomendado por Guía Michelin México.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- La segunda edición del festival gastronómico “Endémico, la Huella Culinaria” se realizará el 21 y 22 de junio en reconocidos restaurantes de León, Guanajuato capital y San Miguel de Allende, Guanajuato. Este festival reunirá a seis chefs guanajuatenses con seis reconocidos chefs mexicanos para preparar 12 cenas maridaje con ingredientes autóctonos y característicos de la entidad.

Este festival busca poner en el más alto valor los ingredientes endémicos del Estado de Guanajuato y dar visibilidad a las cocineras tradicionales y a los chefs invitados.

Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo de Guanajuato, dijo que este festival gastronómico va a dejar huella, debido a que enaltece las manos de los cocineros y cocineras tradicionales, además de reunir a nuevos talentos y chefs reconocidos. Aseguró que los eventos gastronómicos son de significado importante e icónicos para Guanajuato, un estado que sabe de sabor y de llevar a cabo eventos importantes. Además, contarán con los vinos de la entidad para maridar, vinos que cada vez maduran más y destacan en los premios. Este festival reconocerá el talento pero también honrará al estado con el patrimonio de la gastronomía.

Carlos Elizondo, Director de E&E Consulting, compartió que este evento se realizará en tres ciudades: León, Guanajuato capital y San Miguel de Allende en los que habrá dos cenas por noche. Miwentras que Consuelo Elipe, Directora de E&E Consulting destacó la oportunidad de poder dar a conocer los ingredientes endémicos y ponerlos en manos de los chefs.

Los chefs invitados serán Carlos Gaytán, primer chef mexicano Estrella Michelin; Jonatán Gómez Luna, 50 Best y una Estrella Michelin en México; Rodrigo Rivera Rio, 50 Best, una Estrella Michelin en México y cóctel excepcional Award por la Guía Michelin; Gabriela Ruíz, 50 Best, Iron Chef y recomendada por la Guía Michelin México; Gerardo Vázquez Lugo, 50 Best, Iron Chef y recomendado por Guía Michelin México; y Paco Ruano, Iron Chef y 50 Best.

Los chefs guanajuatenses que estarán en este festival son: Christian Arreguin, Domingo Martínez, Mayela Cárdenas, Karen Valadez, Fernando Pérez, Juan Emilio Villaseñor, Maurillo de los Santos, Angélica García, Arturo Sandoval, Miguel Valenzuela, y Abel Hernández, en los restaurantes: Trattoria Terraza, Amatxi, Casa Mercedes, Virgen de la Cueva, de Guanajuato Capital; Argentilia, La Cocinoteca, Sato, Casa Biznaga, de León; Bocaciega, Atrio, Florios, y Selina Roof Top, de San Miguel de Allende, respectivamente.

Entre los ingredientes endémicos que se enaltecerán están: xoconoxtle, sopa capón, brócoli, huitlacoche, chilcuague, cajeta, fresa, nopal, escamoles, garambullo, agave, coliflor y espárragos, por mencionar algunos.

