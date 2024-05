Hacienda Santa Lucía recibe el galardón como una de las mejores salas VIP del mundo

La sala Hacienda Santa Lucía tiene capacidad para 232 personas, entre los servicios a los que se puede acceder están wifi, un menú caliente y frío, spa (masaje, gelish y peinado), transportación a salas, entre otros beneficios.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Hacienda Santa Lucía by The Grand Lounge Elite recibió el premio “Excellence Awards 2024: Pioneer of the Year” por Priority Pass debido a su innovación y servicio de calidad, lo que coloca esta a sala junto a espacios VIP como los de Esmirna (Turquía), Bangkok (Tailandia), Islas Malvinas (Argentina) y Los Ángeles (Estados Unidos), que han recibido galardones de este prestigio.

El Capitán Rodolfo Salgado Leyva, director general de The Grand Lounge Elite y ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que Grand Lounge Elite es una empresa mexicana que nació hace más de 12 años con un sueño y una oportunidad importante de poner el toque humano y de servicio; lanzaron el proyecto con una sala y ahora tienen 5; empezaron en el AICM, y ahora también están en el AIFA. Explicó que descubrieron el Priority Pass y llevaron su calidad a ese a nivel mundial, se hicieron socios para ofrecer el mejor servicio a los clientes nacionales e internacionales.

Los Priority Pass Excellence Awards se otorgan basándose en más de 350 mil valoraciones y reseñas de miembros globales que evaluan la calidad de las instalaciones, servicio al cliente, selección de comida y bebida, y satisfacción general. Jeremy Dalkoff, VP de alianzas en las Américas; Ramani Nemani, directora de marketing para las Américas; y Juan Landa, gerente de alianzas, fueron los encargados de la entrega del premio.

Entre las mejores salas de Norteamérica, dos mexicanas se destacan: Aguascalientes VIP Lounge y Hacienda Santa Lucía by The Grand Elite Lounge. Aguascalientes es reconocida como la mejor de la región, y Hacienda Santa Lucía es celebrada por su avanzada tecnología. Con este galardón, The Grand Lounge Elite se posiciona como un ejemplo de innovación y servicio a nivel mundial.

La sala Hacienda Santa Lucía (ubicada en el AIFA) tiene capacidad para 232 personas y ofrece servicio de 6 am a 10 pm los 365 días del año. Entre los servicios a los que se puede acceder están wifi, un menú caliente y frío, spa (masaje, gelish y peinado), transportación a salas, entre otros beneficios.