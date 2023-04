Hospedaje, equipaje y qué lugares visitar… Tres consejos para viajar sola

Viajar sola puede representar todo un reto, por eso aquí se comparten tres recomendaciones que pueden ayudar a que esta experiencia sea mejor.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- Viajar permite conocer personas y lugares asombrosos, comer delicioso, aprender y derribar barreras, ya sea para descansar o tener vacaciones con actividades extremas, pero viajar sola puede representar todo un reto. Rocío Vázquez Landeta, emprendedora viajera reconocida por su proyecto Eat Like A Local CDMX, compartió con Mundano consejos para quienes desean viajar solas.

–Hospedarse en hoteles. Rocío explicó que al viajar sola es más seguro quedarse en un hotel debido a que en Airbnb pueden tener cámaras, el dueño tiene llaves y puede darse que entre cuando desee y no hay nadie para apoyar a diferencia de un hotel. “Yo viajo sola muy seguido y me gusta mucho quedarme en hoteles porque cualquier cosa bajas a la recepción, marcas o está alguien al pendiente o hay seguridad”, compartió.

–Que te rete pero que no te aterre. Para el primer viaje sola, Rocío recomienda elegir lugares que no intimiden tanto. “Cada quien tiene diferentes zonas de confort, hay gente que se siente cómoda yéndose a París por primera vez, hay gente que se siente cómoda diciendo ‘yo prefiero irme a España que tiene el mismo idioma’ o ‘yo prefiero ir a Colombia que está en el mismo continente’, creo que lo primero como viajera sola es que te rete pero que no te aterre; siempre es bueno que te dé un poquillo de miedo, siempre es bueno, pero que no te esté aterrando porque entonces no lo vas a disfrutar”, señaló.

–Empaca ligero. Landeta aconsejó viajar con maleta de mano porque ayuda a transportarse de manera más sencilla, incluso si la persona se llegara a sentir insegura puede tomar su maleta y bajar del taxi, trenes o del transporte en el que se mueva por la ciudad que visita. Además, esto te permite salir más rápido del aeropuerto y tener control de tu equipaje.

Otra opción es viajar con pocas cosas para que, si el presupuesto lo permite, comprar ropa y cosas en el lugar en el que se visita así se contribuye a la economía local.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.