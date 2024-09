Descubre el iPhone 16 Pro y el Pro Max: ofrecen IA, cámara mejorada, más batería...

Por Omar Muñoz

Los Ángeles, 9 de septiembre (LaOpinión).- Apple ha lanzado hoy los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, los teléfonos más avanzados que la compañía ha creado hasta la fecha. Con pantallas más grandes, una impresionante serie de mejoras en las cámaras y un enfoque renovado en la privacidad del usuario, estos dispositivos están diseñados para ofrecer una experiencia de usuario sin precedentes. Equipados con el nuevo chip A18 Pro y una estructura de titanio, los nuevos iPhone no sólo son potentes, sino también ligeros y duraderos.

Una de las características más revolucionarias de los nuevos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max es Apple Intelligence, un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que lleva las capacidades de los dispositivos al siguiente nivel. Este sistema, respaldado por modelos generativos desarrollados por Apple, permite a los iPhones comprender y responder al contexto personal del usuario, lo que facilita tareas cotidianas de manera rápida y segura, sin comprometer la privacidad.

Entre las nuevas herramientas de Apple Intelligence destacan los Writing Tools, que permiten ajustar notas o correos electrónicos para ser más amigables, concisos o formales, además de verificar la gramática, elección de palabras y la estructura de las oraciones. En las aplicaciones de “Notas” y “Teléfono”, los usuarios pueden grabar, transcribir y resumir audios, facilitando la gestión de la información capturada durante llamadas o reuniones.

CÁMARA PROFESIONAL

Los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max están equipados con una nueva cámara 48MP Fusion, que cuenta con un sensor quad-pixel más rápido y capacidad de grabar videos en 4K a 120 fps en Dolby Vision, ofreciendo la resolución y tasa de fotogramas más alta jamás disponible en un iPhone. La cámara Ultra Wide de 48MP ahora incluye un sensor quad-pixel con enfoque automático, ideal para fotos de alta resolución y capturas macro. Ambos modelos también cuentan con una cámara Telefoto 5x, que permite a los usuarios captar imágenes nítidas desde mayores distancias.

El nuevo sistema Camera Control permite un acceso rápido e intuitivo a la cámara, con una combinación de sensores y tecnología háptica que ofrece nuevas formas de interactuar con las opciones de la cámara. Desde un preajuste de encuadre hasta ajustes de exposición y zoom, el sistema proporciona una experiencia de usuario mejorada que facilita la captura de fotos y videos de alta calidad.

DISEÑO DE TITANIO

El diseño de titanio de los iPhone 16 Pro y Pro Max no sólo aporta una estética elegante y moderna, sino que también ofrece mayor resistencia y ligereza. Con pantallas Super Retina XDR de 6.3 pulgadas para el iPhone 16 Pro y 6.9 pulgadas para el iPhone 16 Pro Max, estos modelos presentan las pantallas más grandes en la historia del iPhone, acompañadas de tecnologías Always-On y ProMotion que optimizan la experiencia visual y la eficiencia energética.

El CHIP A18 PRO

iPhone 16 Pro features the new camera control button #AppleEvent pic.twitter.com/QHcubEZjkX

El nuevo chip A18 Pro, construido con tecnología de tres nanómetros, impulsa las capacidades de los iPhone 16 Pro, brindando una eficiencia energética sin precedentes y un rendimiento excepcional. Con un motor neuronal de 16 núcleos y una CPU de seis núcleos, el A18 Pro permite una ejecución más rápida de tareas complejas, optimiza los gráficos para juegos y mejora la gestión de energía, ofreciendo la mejor duración de batería vista hasta ahora en un iPhone.

PRIVACIDAD Y SUSTENTABILIDAD

Apple Intelligence opera bajo un estricto enfoque en la privacidad, utilizando el sistema Private Cloud Compute que equilibra el procesamiento en el dispositivo y en servidores dedicados de Apple, protegiendo los datos del usuario sin comprometer su seguridad. Además, los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max están diseñados con más de 25 por ciento de materiales reciclados, incluyendo aluminio 100 por ciento reciclado en el marco estructural interno y acero reciclado en múltiples componentes, alineándose con la meta de Apple de ser completamente neutra en carbono para 2030.

This is the new iPhone lineup! #AppleEvent pic.twitter.com/okCE6jv3XK

— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2024