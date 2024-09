Es “irracional” darle tanto a los jubilados con 6 millones en pobreza extrema: Slim

El fundador de Grupo Carso comentó también que la inseguridad que sufren las familias daña su libertad, por lo que exhortó a trabajar en la armonía de los hogares y la buena convivencia para construir una sociedad pacífica.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– El magnate Carlos Slim Helú criticó ayer que en México se destinan muchos recursos a personas jubiladas cuando hay más de seis millones en pobreza extrema, algo que consideró “irracional”.

Durante su presentación en el panel “Arquitectura de Paz Global” en el marco de la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, Slim sugirió cambiar la repartición del presupuesto, pues el dinero destinado a las y los jubilados concentra una gran parte, mientras que hay millones en pobreza extrema. Por ello, señaló que se tiene que garantizar un nivel mínimo de bienestar.

“Hay que tener paz, libertad y combatir la pobreza. ¿Cómo se elimina la pobreza? Pues para que ya no se hable de igualdad o desigualdad, tiene que haber un nivel mínimo de bienestar ascendente para toda la población. Es increíble que en Estados Unidos o en México no lo hemos hecho porque estamos dando mucho ingreso a jubilados y tenemos a seis millones en pobreza extrema. Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población. Es irracional totalmente”, afirmó.

Asimismo, el fundador de Grupo Carso comentó que la inseguridad que sufren las familias daña la libertad, por lo que exhortó a trabajar en la armonía de los hogares y la buena convivencia para construir una sociedad pacífica.

“Hay una serie de factores que están provocando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad, no hay libertad. No puede salir de su casa porque no tiene seguridad. Es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo”, compartió.

“Hay que trabajar mucho en la familia. Una familia en armonía con una buena convivencia y sana relación lleva a aquellas sociedades pacíficas constructivas positivas. Yo creo que hay que trabajar mucho en la familia, en la educación, la capacitación, la salud, la nutrición. Hoy en día no tenemos familias en armonía integrada y es así como se debilita la sociedad e influye mucho en esa inseguridad de la falta de paz familiar, de paz social”, agregó.

HIJO DE MAGNATE TAMBIÉN VE POBREZA EXTREMA COMO PROBLEMA

El pasado 6 de septiembre, Carlos Slim Domit, hijo del hombre más rico de México, y actual presidente de los Consejos de Administración de América Móvil y de Grupo Carso, consideró que el entorno económico brinda a México un momento histórico y favorable para detonar un crecimiento acelerado, y que permitirá eliminar la pobreza extrema y posicionar al país en un lugar privilegiado en la economía global.

Al inaugurar México Siglo XXI, el encuentro de los becarios de Fundación Telmex Telcel con líderes mundiales, el empresario aseguró que el entorno económico brinda a México un momento histórico y favorable para detonar un crecimiento acelerado.

El hijo mayor de Carlos Slim Helú subrayó que la relocalización de empresas, la integración económica con América del norte y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, aunadas a la unidad nacional y a un sólido Estado de Derecho que brinde seguridad de largo plazo a las inversiones, permitirán a México tener un crecimiento fuerte y sostenido, generar más empleos, eliminar la pobreza extrema y posicionar al país en un lugar privilegiado en la economía global.

OXFAM EXHIBE RIQUEZA DE SLIM

Los empresarios mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea acumulan más riqueza que la mitad más pobre de Latinoamérica y El Caribe, es decir, un total de 334 millones de personas, reveló un informe publicado por Oxfam, publicado en julio pasado.

La organización dedicada a combatir la desigualdad resume así la riqueza de ambos magnates mexicanos con la del resto de Latinoamérica y El Caribe: “Entre los dos reúnen unos 130 mil millones de dólares, es la misma cantidad que posee 334 millones de personas, la mitad más pobre de los latinoamericanos”.

Hasta enero de 2024, existían 98 multillonarios en Latinoamérica y El Caribe, los cuales acumulaban una riqueza conjunta de 480 mil 800 millones de dólares, una cantidad similar al PIB anual de Chile y Ecuador juntos, refiere el informe al destacar que tan sólo la fortuna del mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de la región, asciende a más de 100 mil 400 millones de dólares, más del doble del PIB de Bolivia o Paraguay y el doble de la inversión anual en salud pública de México.

–Con información de Guadalupe Fuentes López