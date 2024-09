Fuerzas armadas arrestan en Culiacán a un presunto jefe de sicarios de “Los Chapitos”

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron, el 19 de septiembre de 2024, al norponiente de Culicán de Rosales, Sinaloa, a alias “El Piyi”, supuestamente uno de los principales sicarios o asesinos, además de jefe de seguridad de “Los Chapitos”, como se conoce a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

El operativo ocurrió esta tarde en la zona habitacional de Santa Fe de Culiacán, Sinaloa, estado que en las últimas semanas ha vivido una jornada violenta. Un convoy de más de veinte unidades artilladas, con el respaldo de un helicóptero, aseguraron una residencia ubicada en el fraccionamiento Monserrat, donde supuestamente fue detenido “El Piyi”, cuya identidad es desconocida.

“El Piyi” fue aprehendido junto con seis de sus secuaces, durante un operativo implementado por el Ejército y la Guardia Nacional, en el sector Santa Fe, en la zona norponiente de la capital sinaloense.

La detención del Piyi, quien presuntamente forma parte de la estructura de Los Ninis, fue reportada este jueves durante el operativo por tierra y aire realizado por el Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas Especiales, en la zona de Santa Fe, en Culiacán.

El diario local RíoDoce reportó que extraoficialmente se informó que el operativo se realizó en las inmediaciones de los fraccionamientos Fincas de las Colinas y Montserrat, donde una veintena de patrullas de las corporaciones castrenses sitiaron la zona, mientras helicópteros sobrevolaron el área donde fue detenido “El Piyi” y seis personas más.

El sujeto detenido tras un operativo militar es señalado como supuesto generador de violencia en Culiacán de Rosales, en contra de los gatilleros de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

El Piyi, popular sicario with Los Chapitos was just arrested in Sinaloa along with other 7 henchmen during a massive operation by the Mexican army.

Piyi had several narcocorridos by Luis R Conriquez and Peso Pluma. pic.twitter.com/LThqjLljMm

