PuntosYComas ¬ Tres horas y ocho discursos, en la toma de protesta de Sheinbaum

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Por lo menos tres horas, luego de ocho discursos, se estima que durará la ceremonia de toma de protesta de la nueva presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo martes primero de octubre del 2024, según el protocolo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado domingo primero de septiembre del 2024.

Cada una de las fracciones presentes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y Morena, representadas por una o un legislador, harán un posicionamiento ante la nueva Presidenta de la República, hasta por un máximo de 10 minutos; también hablará la presidenta de la Cámara de Diputados y quien pondrá en el pecho la banda presidencial a la nueva mandataria, la legisladora Ifigenia Martha Martínez y Hernández. Y el último discurso de la jornada será de la nueva presidenta constitucional Sheinbaum Pardo.

El pasado miércoles 18 de septiembre del 2024 el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo que establece el formato de la sesión de Congreso General en la que la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el Congreso de la Unión, el primero de octubre de 2024.

1.- La sesión de Congreso General iniciará a las 9:00 horas, con la presencia de 500 diputados y 128 senadores.

2.- Lista de asistencia y declaración de quórum de Congreso General. Se requiere la presencia de por lo menos 251 diputados federales 65 senadores. En ambos casos Morena y sus aliados ajustarían el quórum legal, pues tienen 364 diputados y formalmente, 85 senadores.

3.- Lectura de los resolutivos del Bando Solemne expedido por la Cámara de Diputados el primero de septiembre de 2024, para dar a conocer en toda la República la Declaración de presidenta electa.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el pasado lunes 2 de septiembre del 2024 el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la Declaración de Presidenta Electa. Dice: “La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […] a los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, hace saber:

“Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 1 de septiembre de 2024 […], notificó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, dictamen relativo al cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez de la elección y declaración de Presidenta electa, de fecha 14 de agosto de 2024, donde declara:

“Primero. La candidata Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

“Segundo. La elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales.

“Tercero. La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Cuarto. Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.

“Quinto. Se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la ciudadana Presidenta Electa, en la sesión solemne que para tal efecto se convoque”.

En el documento se ordena en seguida: “Publíquese el presente Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2024.- Diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión”.

4.- En seguida se designará a las comisiones protocolarias y se hará la petición del cumplimiento oportuno de su cometido. Una comisión de Senadores y Diputados deberá recibir en la entrada del Palacio Legislativo al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador y otra comisión introducirá al recinto legislativo a la Presidenta entrante, Claudia Sheinbaum Pardo.

5.- Posicionamiento de una o un legislador por cada grupo parlamentario representado en el Congreso, en orden creciente y hasta por 10 minutos: PAN, PRI, PVEM, PT, MC, Morena. En seguida, habrá un mensaje institucional de la presidencia del Congreso de la Unión.

6.- A continuación, arribará al salón de sesiones el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, ingresará al salón de plenos la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien rendirá protesta al cargo y emitirá un mensaje.

Sobre la toma de protesta de la nueva Presidenta de la República ¿qué es lo que dice el Artículo 87 de la Constitución General de la República?

El Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”

7.- Al término, los presentes entonarán el Himno Nacional y se pedirá a las comisiones protocolarias el cumplimiento de su cometido. Se retirarán el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, para luego clausurar la sesión de Congreso General.

Y así concluirá el acto protocolar que encumbrará a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera Presidenta de la República en 203 años de historia de México como país independiente, para el periodo del martes primero de octubre del 2024 al lunes 30 de septiembre del 2030.

