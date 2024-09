X lanza cuenta para acusar a Juez de violar la Constitución tras suspensión en Brasil

MADRID, 1 Sep. (EuropaPress).- El propietario de la red social X, Elon Musk, ha presentado una cuenta creada por su organización para acusar al Juez brasileño Alexandre de Moraes de violar la Constitución del país al ordenar la suspensión de las funciones de la plataforma por fomentar la desinformación y negarse a designar a un administrador, como exige la ley nacional.

La cuenta @alexandrefiles, verificada y acompañada del logotipo que distingue a las cuentas propias de X, ha publicado una imagen de una supuesta orden del Tribunal Supremo de Brasil que exige al “administrador” el bloqueo de siete cuentas y suspender la monetización que facilita X a los usuarios que paguen una cuota mensual.

La página acompaña este documento con un extracto de la Constitución federal, concretamente sus artículos 5 y 220 que defienden “la libertad de expresión y de pensamiento, independientes de toda censura”.

In a decision issued on August 18, Alexandre de Moraes elaborated on the reasons for some of his illegal orders. In summary, he explains that anyone who seeks to expose him or his accomplices – in any way – must be silenced in the name of “democracy.”

Below, we focus on de…

— Alexandre Files (@AlexandreFiles) September 1, 2024