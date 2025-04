El arancel del 10% anunciado por EU entra en vigor y aumenta tensiones comerciales.

Berlín, 5 de abril (Deutsche Welle).- El arancel mínimo del 10 por ciento impuesto por el Presidente Donald Trump sobre gran parte de los productos que ingresan a Estados Unidos desde el resto del mundo entró en vigor este sábado como un mazazo al comercio global.

Esta tarifa aduanera se suma a los impuestos existentes, pero algunos bienes quedan exentos como el petróleo, el gas, el cobre, el oro, la plata, el platino, el paladio, la madera de construcción, los semiconductores, los productos farmacéuticos y los minerales que no se encuentran en suelo estadounidense.

Las importaciones de acero, aluminio y automóviles tampoco se ven afectadas, pero porque ya están sujetas a recargos del 25 por ciento.

Canadá y México, socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), se hallan bajo otro régimen: 25 por ciento a los productos fuera de este acuerdo (excepto 10 por ciento a los hidrocarburos canadienses).

"My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2, 2025, will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to Make America Wealthy Again." –President Donald J. Trump 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/DrjnwK5Lwi

Trump alega que lo hace para incitarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.

La guerra comercial declarada por el republicano se recrudecerá el 9 de abril con la entrada en vigor de impuestos más altos para otros países, incluidos aquellos que exportan más de lo que importan.

Será un +54 por ciento en total para China (sumando varios aranceles), +20 por ciento para la Unión Europea (UE), +46 por ciento para Vietnam, +24 por ciento para Japón, +15 por ciento para Venezuela, +18 por ciento para Nicaragua.

A las islas Malvinas les espera +41 por ciento. Argentina y Reino Unido reclaman la soberanía sobre ese archipiélago, llamado Falkland por los británicos.

La lista de Trump afecta a unos 80 países y territorios, incluidos los 27 países del bloque europeo, según un documento oficial publicado el viernes por el Gobierno estadounidense.

La cantidad de países más castigados se ha acortado: ya no incluye las islas francesas de San Pedro y Miquelón (en el Atlántico) ni los territorios australianos de las islas Heard y McDonald, en la región subantártica, habitados solo por colonias de pingüinos.

Su presencia causó estupor y se prestó a todo tipo de memes sobre esos animales en las redes sociales.

China ya reaccionó el viernes con el anuncio de tarifas aduaneras adicionales del 34 por ciento a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril.

También anunció controles a las exportaciones de tierras raras, incluido el gadolinio, utilizado para la resonancia magnética, y el itrio, usado en electrónica.

El Gobierno estadounidense advirtió a sus socios comerciales que no tomaran represalias contra sus aranceles aduaneros, porque se exponen a sufrir recargos adicionales sobre sus exportaciones a Estados Unidos.

La respuesta de China agravó las pérdidas en los mercados financieros.

Miles de millones de dólares esfumados en acciones. Los inversores dejan de lado aquellas compañías muy dependientes de las importaciones procedentes de Asia, como por ejemplo la industria textil. Pero Trump se mantiene imperturbable ante los efectos de su ofensiva comercial.

El presidente de la Reserva Federal (banco central), Jerome Powell, alertó que los aranceles de Trump "probablemente aumentarán la inflación", corren el riesgo de incrementar el desempleo y desacelerar el crecimiento en Estados Unidos.

China has been hit much harder than the USA, not even close. They, and many other nations, have treated us unsustainably badly. We have been the dumb and helpless “whipping post,” but not any longer. We are bringing back jobs and businesses like never before. Already, more than…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2025