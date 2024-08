La NASA traerá a 2 astronautas a la Tierra hasta febrero de 2025; los recogerá SpaceX

Por Marcia Dunn

Cabo Cañaveral, Florida, EU, 24 de agosto (AP) — La NASA decidió este sábado que es demasiado arriesgado traer a dos astronautas de vuelta a la Tierra en la nueva cápsula de Boeing, por lo que tendrán que esperar hasta que SpaceX los recoja el año próximo. Lo que debió haber sido un viaje de prueba de una semana para la pareja ahora durará más de ocho meses.

Los experimentados pilotos se encuentran varados en la Estación Espacial Internacional (EEI) desde principios de junio. Una serie de molestas averías en los propulsores y fugas de helio en la nueva cápsula arruinaron su viaje a la EEI, y terminaron en un patrón de espera mientras los ingenieros realizaban pruebas y debatían qué hacer con respecto al viaje de regreso.

Después de casi tres meses, la decisión finalmente fue tomada el sábado por los directivos de mayor rango de la NASA. Butch Wilmore y Suni Williams volverán en febrero, en una nave de SpaceX. Su cápsula Starliner vacía se desacoplará a principios de septiembre e intentará volver en piloto automático para tocar tierra en el desierto de Nuevo México.

After extensive review by experts across the agency, NASA's @BoeingSpace Crew Flight Test will return with an uncrewed #Starliner. Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to return to Earth next spring aboard #Crew9: https://t.co/bfjenUU1Jf pic.twitter.com/c4NzZVJcvw

— NASA (@NASA) August 24, 2024