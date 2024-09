SONDEO ¬ Los usuarios del AICM estallan: Quieren que tomes taxis caros a la fuerza...

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estableció zonas específicas para que las personas que llegan puedan pedir y abordar Uber, Didi o cualquier taxi por aplicación en las terminales 1 y 2. Dichos puntos están saliendo de ambos edificios, hasta las avenidas Eje 1 Norte, en el caso de la T2, y Boulevard Puerto Aéreo para la T1, zonas alejadas y hasta peligrosas en ciertos horarios.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Usuarios de aplicaciones de transporte como Uber y Didi consideraron que es “adrede” que las autoridades aeroportuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hayan colocado sus puntos para abordar en zonas distantes y peligrosas para así a obligarlos a usar los taxis de sitio de la terminal aérea, los cuales, señalaron, son un servicio demasiado costoso.

“Pareciera que el camino es molesto e inseguro y adrede para hacer que la gente tome taxis dentro del Aeropuerto y como una manera de que la gente se sienta más insegura cuando venga a agarrar Uber y opte por taxis”, comentó Alejandro, un usuario del Aeropuerto Internacional, quien junto a su pareja, tuvo que caminar por más de 10 minutos para poder acceder a un servicio más económico pues señaló que los taxis en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez “son muy caros”.

Ante la disputa que se ha exacerbado entre las aplicaciones de transporte y los taxis concesionados de la terminal aérea, las autoridades del AICM han colocado dos puntos para abordar el transporte de estas app en sitios ubicados fuera de la terminal aérea, en zonas que los usuarios han señalado de peligrosas y lejanas, lo que los perjudica e incluso podría poner en riesgo su integridad.

“Esta mal porque uno viene cansado del vuelo y caminar todo lo que recorrimos ahorita para tomar Uber si esta un poco pesado. Llegamos de día y no hay tanta bronca, pero quienes llegan de madrugada sí batallan bastante. Y luego si traen bolsa no pasa nada, pero quien trae maletas de las grandes sí es incómodo”. “Aparte los taxis están demasiado caros los del aeropuerto y luego ni se dan abasto, no tiene lógica que no dejen pasar los Uber”, expresaron Tiffany y Jorge, dos usuarios consultados a las afueras de la Terminal 2.

Algunas personas expresaron su inconformidad de que tengan que ser obligados a tomar el transporte que opera dentro del aeropuerto, en este casos los taxis, que cobran tarifas que muchas veces se podrían considerar abusivas.

“No es justo porque te hacen caminar y cada quien tiene la decisión de tomar el transporte qué quiera. Los taxis de adentro son carísimos, casi el doble”, señaló Diego.

En tanto, otro usuario que responde al nombre de Andrés mencionó que pese a las medidas adoptadas por el aeropuerto, los taxis de sitio no son opción. “El camino sí es algo largo, unos 10 minutos hasta acá, estaba antes más fácil salir a la bahía y ya que te estuvieran esperando. Los taxis del aeropuerto no son opción porque cuestan mucho más caro que lo del Uber”, dijo Andrés.

UBER SIGUE OPERANDO

Pese a que gran cantidad de pasajeros que llegan y sí caminan a los puntos establecidos fuera del AICM para pedir y abordar su servicio de taxi por aplicación, otros muchos siguen solicitando el servicio desde las puertas de la Terminal 2 y los Uber o Didi siguen entrando sin dificultad aparente.

Los usuarios consultados por SinEmbargo mencionan que el servicio por aplicación es su primera opción por el costo pues los taxis autorizados les cobran hasta el doble. Algunos otros señalaron que no estaban enterados de esa medida, pero que tampoco les impidieron pedir su transporte.

Aquí es donde surge el conflicto con los sitios de taxis autorizados, pues aseguran que ellos pagan por cada viaje que se llevan, además de pagar los stands de publicidad dentro de las terminales y los sueldos de las cajeras. En cambio, las aplicaciones no lo hacen.

“A raíz de que Uber está aquí sí seguimos teniendo demanda pero nosotros tenemos que pagar por cada boleto de 70 a 90 pesos, la contraprestación, cosa que ellos no pagan porque ellos se llevan el pasaje y no pagan nada. Se me hace desleal que vengan, se paren y se lleven el pasaje y nosotros, que somos de toda la vida, nos hacen pagar”, dijo una permisionaria del AICM.

Este conflicto ha crecido de tal manera que incluso el Gobierno federal ha anunciado que se encuentra en pláticas con las agrupaciones de taxis y con las aplicaciones de servicio para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes. Así lo informó el pasado 17 de septiembre el Secretario de Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán:

“El personal del aeropuerto se ha reunido con personal del área de ellos mismos, de los taxistas, se reunió también personal de Comunicaciones y Transportes, y de Gobernación. Vamos a tratar de llegar a acuerdo, porque sabemos de la situación y estamos buscando un término medio para ver qué solución se le puede dar a ese problema, porque no nada más es de la Ciudad de México, es del aeropuerto de la Ciudad de México, es lo mismo en el aeropuerto de Cancún, lo mismo en el aeropuerto de Guadalajara, de grandes aeropuertos, es el mismo tema”.

Las complicaciones son parecidas en aeropuertos al norte y al sur, donde taxis concesionados suelen “controlar” la zona de los aeropuertos e impiden la entrada de vehículos de apps. Como respuesta, Uber, una de las empresas más grandes a nivel mundial que provee este servicio privado, sostuvo que, al menos en el AICM, “cuenta con una suspensión que le permite a los socios conductores realizar viajes desde todos los aeropuertos del país”, por ahora.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.