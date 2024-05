Pastilla trae de vuelta el sonido de los 90 para su nuevo material discográfico

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Pastilla, la agrupación de indie rock formada a finales de los noventa, regresó con “A mi lado” y “Dimensión”, los primeros sencillos de lo que será su próximo álbum de estudio, después de haberse tomado un receso musical de tres años.

Para hablar de lo que será su siguiente material discográfico Víctor (voz) y Chuy (guitarra) se reunieron con SinEmbargo en una pequeña terraza ubicada en la Colonia Narvarte, de la Ciudad de México.

Al ser cuestionados sobre cómo se sentían de regresar al mundo de los escenarios y las giras, Víctor se sinceró al replicar que les ha costado trabajo volver a acostumbrarse a trasnocharse, pero que a pesar de eso, están contentos de regresar con una nueva etapa de Pastilla, en la que buscan honrar los inicios de la banda.

En este sentido, compartió que las seis canciones que conformarán el esqueleto de su siguiente material discográfico se grabaron en julio del 2023.

De los temas que conformarán el nuevo álbum, aún sin titulo, se encuentran “A mi lado” y “Dimensión”, este último inspirado en las películas y series de zombies.

A palabra expresa del vocalista de Pastilla, “Dimensión” aborda la historia de un chico que se despierta una mañana y se percata que su pareja es un zombie. Sin saber qué hacer, finalmente decide dejarse morder para poder estar siempre con ella.

Fue así que, sin planearlo, la platica se encaminó hacia los títulos que de alguna u otra forma terminaron por inspirar el escenario apocalíptico de “Dimensión”.

“Yo soy amante de The Walking Dead, The Last Of Us, y de ese tipo de cosas. De hecho The Walking Dead desde hace años compraba los comic books, entonces cuando salieron las series pues era así como de ‘wow’, y las primeras dos – tres temporadas sí me las aventé, súper fiel, pero siempre me ha gustado mucho todo eso, luego las películas de terror, no sé si llegaste a escuchar de unas películas que rentaban que se llamaban Faces of Death en los noventas, mi hermano Adrián, que también estuvo en la banda, le gustaba mucho eso y como era mayor siempre las traía”, compartió Víctor.