Independiente, una obra acerca del poder y cómo corrompe hasta al más honesto

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Independiente, una obra para acernos reflexionar acerca del poder y hacernos pasar un buen rato se presenta en el Teatro Milán con un gran elenco: Cristian Magaloni, Paola Arrioja, Gloria Toba, Alex de Hoyos, Alondra Hidalgo, Christian Ramos, Ángel Enciso y Héctor Berzunza. Independiente es una divertida fábula sobre cómo el poder corrompe hasta al más honesto y bienintencionado candidato.

¿De qué va? Sandro Bustos, interpretado por Cristian Magaloni, es un político joven que está iniciando su carrera y, para sorpresa de todos, creció mucho en las encuestas gracias a su campaña fresca y progresista. Para el candidato y su equipo, estos resultados se lograron porque trabajaron entre amigos —en “familia”, ellos dirían— sin embargo, las cosas cambian de un momento a otro, cuando las aspiraciones de la “nueva política” se topan con los actores de la política de siempre.

Lujambio compartió que a quienes les gusta la política, tengan o no que ver directamente con ella, el día de la elección es un momento cargado de muchas emociones. “Es un vistazo a estas personas que están condenadas a la búsqueda del poder”.

El actor Héctor Berzunza contó a SinEmbargo que la obra te llevará a confrontarte y conocer la propia opinión política.

“Te vas a encontrar también con otra cosa: con tu propia opinión de la política porque, me pasó a mí cuando tuve la primera lectura del texto, no sabía dónde estaba parado, no sabía cómo me sentía al respecto ni si quería o no hacer la obra, la quería hacer por el equipo pero la política es un tema que a mí me rechaza y me enteré que no y creo que eso es lo importante, maravilloso y mágico que tiene el teatro, sembramos la pregunta, tú tienes las respuestas siempre, no te vendemos una idea concebida, te planteamos que pasaría si y entonces yo me enteré de mi opinión política a partir de esta obra”, señaló Héctor Berzunza.