Madres e Hijos, una obra acerca del amor, la pérdida, el perdón y la familia

La actriz Diana Bracho compartió que este texto Terrence McNally es sensible, inteligente y nada escandaloso, uno que abordan con naturalidad y mucho cariño.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- La obra Madres e hijos de Terrence McNally estrenó en el Teatro Milán para contar una historia en la que se tocan temas como el amor, los hijos, la paternidad y el duelo de una pérdida. Una puesta en escena que representa un buen pretexto para ver en escena a Diana Bracho, Juan Manuel Bernal, Eugenio Rubio y Antuan Trejo (quien alterna funciones con Luca Guerra).

En esta obra se nos presenta a Chris y Pierre, un matrimonio que convive felizmente y disfruta de su pequeño hijo de 6 años, hasta que un día -y tras 20 años sin verse- aparece en su puerta Betty, una acaudalada viuda que durante un viaje hace escala en la ciudad donde vive Chris. Betty es la madre de André, quien murió a causa del SIDA en 1990, y quien era pareja de Chris. ¿Qué pasará en este encuentro?

Diana Bracho expresó que este es un texto sensible, inteligente y nada escandaloso, uno que abordan con naturalidad y mucho cariño. “La obra dignifica la paternidad, no genéricamente, no por género, sino la paternidad como una relación, como un acto de amor una posibilidad de dar vida a alguien con amor, con cuidado es muy interesante lo que plantea Terrence”, apuntó. Bracho compartió que ella le dedica cada función al dramaturgo Terrence McNally, quien fuera su amigo y falleciera durante la pandemia.

“A mí me parece bien interesante la postura de él, porque una cosa es las cosas que además nos pasan en la vida, las cosas que no te imaginas, las cosas que crees que no quieres y después cuando te enamoras aceptas a las personas tal como vienen y si venían con premio, igual se le acepta con premio y además es padrísimo que él descubre que a través de eso resultó que sí, que la paternidad le va y le va muy bien, en esta obra por lo menos”, explicó Juan Manuel Bernal respecto a su personaje, agregó que le parece interesante trabajar con niños ya que los dos actores con los que están trabajando son increíbles y les enseñan a entrar en la ficción con gran facilidad.

La dirección de Diego del Río lleva a los asistentes poco a poco a sumergirse en este relato, en las emociones, las dudas y hasta la indignación, a tratar de comprender cada perspectiva y, en ocasiones, a tomar partido, todo de manera muy sutil, que envuelve e invita a formar parte de la intimidad de una familia.

“Las paternidades es un tema que de alguna manera esta obra me ha puesto a pensar me ha puesto a cuestionar y hacerlo con Eugenio [Rubio], con un personaje que está preguntándose si tiene un apostura sobre esto, ha sido muy interesante creo que esa palabra resume algo que implica lo íntimo en el trabajo pero también el el alma”, mencionó el director.

La actuación de Diana Bracho es destacada, una gran actriz en escena que muestra que la maternidad no siempre es “color de rosa”, su personaje muestra la complejidad de establecer una conexión real con su hijo, de la búsqueda de un vinculo especial en el que compartan secretos y momentos para atesorar. Además, de brindar momentos que arrancan alguna sonrisa y que funcionan muy bien para aligerar los temas que en varios momentos muestran su peso.

Eugenio Rubio aporta sensibilidad al personaje de Pierre, quien disfruta la paternidad, se muestra vulnerable -o fuerte- cuando la situación lo requiere.

“Yo creo que hacer teatro es un milagro literalmente, hacerlo con una compañía tan amorosa, tan generosa yo creo que es otro sueño y además con una obra que habla de la familia, del amor de la familia, del perdón, de los secretos, siento que la obra es una invitación al amor, a derribar cualquier cosa nos impida a estar juntos”, afirmó Eugenio.

Antuan Trejo brinda una frescura inigualable, el joven actor conmueve y resulta reconfortante, su personaje, Danny, lleva luz y en varias oportunidades pone a los presentes en un estado neutral, además de dibujar sonrisas en el rostro de los espectadores.

Madres e Hijos se presenta en el Teatro Milán a hasta el 30 de junio con funciones los viernes a las 20:45 horas, sábado a las 19:15 horas y domingo a las 18:15 horas. Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster y en las taquillas del teatro.

