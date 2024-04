Madres e Hijos llegará al Teatro Milán con Diana Bracho y Juan Manuel Bernal

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Madres e Hijos, la obra Terrence McNally, llegará al Teatro Milán con las actuaciones de Diana Bracho, Juan Manuel Bernal, Eugenio Rubio y los actores infantiles Antuán Trejo y Luca Guerra, que alternarán funciones, bajo la dirección de Diego del Río, para hablar de formas de amar y maneras de afrontar el duelo.

¿De qué trata? La obra nos mostrará un breve encuentro entre Betty, una acaudalada viuda que vive al otro lado del país, durante un viaje hace escala en la ciudad donde vive Chris, ex pareja de su hijo André quien murió a causa del SIDA en 1990, a quien decide visitar sin anunciarse. Chris está casado con Pierre y tiene un hijo de 6 años. ¿Qué pasará en este encuentro tras dos décadas sin verse?

En conferencia de prensa, el productor Óscar Uriel señaló que esta obra es un texto muy hermoso y contemporáneo, destacó que es el último texto que escribió Terrence McNally pues falleció en la pandemia de COVID.

El director Diego del Río -que el año pasado incursionó en cine con Todo el silencio– compartió que pocas obras, como lo es esta, permiten tener varias generaciones reunidas, agregó que la obra muestra 4 puntos de vista de la realidad, lo que brinda la posibilidad de descubrir 4 seres humanos muy reales para entender dónde están en el mundo. Diego apuntó que la obra habla sobre el cambio, acerca de qué futuro queremos tener con el presente que estamos teniendo. Del Río acotó que es una pieza que no cae en el melodrama ni en la polarización y en la que Terrence McNally deja un legado sobre sus ideas íntimas y personales.

“No es una obra melodramática, obvia, si no que es una obra [en la que] lo fino del proceso se va colando suavemente, tú no te das cuenta y de pronto ese liquido se transformó, se infectó, en el mejor sentido de la palabra, de esa esencia pero tú no te diste cuenta en qué momento eso transformó para siempre, a nosotros nos está pasando”, recalcó el director.