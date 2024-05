FOTOS Y VIDEOS: Tormenta solar deja asombrosas auroras boreales en México y el mundo

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- La tormenta solar más extrema en los últimos 20 años ha provocado espectaculares auroras boreales en todo el mundo y por primera vez en la historia el fenómeno luminoso se pudo ver también desde México.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de las auroras boreales que se registraron en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Sonora y Baja California.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que este fenómeno obedece a una tormenta solar geomagnética que se registró la noche del viernes.

La NOAA agregó que la tormenta geomagnética sigue en aumento y amenaza con posibles interrupciones de satélites y redes eléctricas.

Además, el Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre los efectos en el entorno de la Tierra, mismos pueden provocar las tormentas solares ocurridas en los últimos días, sobre el campo magnético de la Tierra.

El organismo de la UNAM explicó que “las tormentas solares son fenómenos naturales que ocurren regularmente. No es posible predecir cuándo sucederán eventos severos o extremos, similar a los sismos; así como nubes de material solar (Eyecciones de Masa Coronal).

Estas últimas “podrían provocar perturbaciones globales del campo magnético de la Tierra y afectar satélites, telecomunicaciones, sistemas de posicionamiento global, navegación aérea y redes de generación y transmisión de energía eléctrica”

LAS AURORAS BOREALES VISTAS EN OTROS PAÍSES

La NOAA declaró que la Tierra estaba experimentando una tormenta geomagnética G5 o “extrema” el viernes. Esta es la primera tormenta del G5 que azota el planeta desde 2003.

La tormenta geomagnética tiene potencial para perjudicar severamente al suministro energético y de electricidad en diferentes puntos de la Tierra, pero también se prevé que deje inusuales fenómenos como auroras boreales en áreas tan poco usuales de registrar estas auroras como el sur de Alabama o el norte de California.

The Aurora Borealis will be visible in Southern California tomorrow night, May 11th, 2024.

Several sources predict that a strong geomagnetic storm will continue to cause auroras to be visible further south than usual. The University of Alaska Fairbanks aurora forecast shows high… pic.twitter.com/OqDkK8J1Lm

