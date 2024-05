“Rick”, el primer receptor de un riñón de cerdo modificado genéticamente, ha muerto

BOSTON, 12 de mayo (AP).— El primer receptor de un riñón de cerdo modificado genéticamente ha fallecido casi dos meses después de someterse a la intervención, informaron el sábado su familia y el hospital que la llevó a cabo.

Richard “Rick” Slayman se sometió al trasplante en el Hospital General de Massachusetts en marzo, a sus 62 años. Los cirujanos dijeron que creían que el riñón de cerdo duraría al menos dos años.

El equipo de trasplantes del Hospital General de Massachusetts expresó en un comunicado su profunda tristeza por el fallecimiento de Slayman y dio el pésame a su familia. Afirmó que no tenía indicios de que hubiera fallecido como consecuencia del trasplante.

El hombre de Weymouth, Massachusetts, fue la primera persona viva sometida a este procedimiento. Anteriormente se habían trasplantado temporalmente riñones de cerdo a donantes con muerte cerebral. Dos hombres recibieron trasplantes de corazón de cerdos, aunque ambos murieron a los pocos meses.

Slayman se sometió a un trasplante de riñón en el hospital en 2018, pero tuvo que volver a someterse a diálisis el año pasado cuando mostró signos de fallo. Cuando surgieron complicaciones en la diálisis que requerían procedimientos frecuentes, sus médicos sugirieron un trasplante de riñón de cerdo.

En un comunicado, la familia de Slayman agradeció a sus médicos.

“Sus enormes esfuerzos al frente del xenotrasplante proporcionaron a nuestra familia siete semanas más con Rick, y los recuerdos que creamos durante ese tiempo permanecerán en nuestras mentes y corazones”, decía el comunicado.

Slayman se sometió a la operación en parte para dar esperanza a los miles de personas que necesitan un trasplante para sobrevivir.

“Rick logró su objetivo. Su esperanza y optimismo perdurarán para siempre”, afirma el comunicado.

Groundbreaking news! The first man to receive a genetically modified pig kidney has been successfully discharged from the hospital.

Richard "Rick" Slayman, 62, underwent the historic transplant surgery at Massachusetts General Hospital on March 16. The pig kidney, modified by… pic.twitter.com/99ZqeiAQ2R

