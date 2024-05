Calvin Harris pone a bailar a miles en el cierre del festival Tecate Emblema 2024

Otra de las cartas fuertes de la tercera edición del festival pop fue Nelly Furtado, quien se presentó en el escenario principal para deleitar a sus fans con “Maneater”, “Off the Light” y “I’m Like a Bird”.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- Luego de la espectacular presentación de Sam Smith en el primer día del Tecate Emblema 2024, el DJ británico Calvin Harris y la cantante estadounidense Christina Aguilera cerraron con éxito la tercera edición del festival.

A pesar de que Calvin Harris salió al escenario principal a las 00:30 horas de este domingo, eso no fue impedimento para que miles de personas cantaran y bailaran los temas del DJ.

“One Kiss”, “Summer”, “This is What You Came For” y “Outside” fueron tan solo algunos de los éxitos que Harris tocó durante su presentación.

Horas antes, a las 22:30, Christina Aguilera reunió a miles de asistentes también en el escenario Tecate, el principal de la magno fiesta pop.

Luciendo un body con detalles negros, la artista conocida como Xtina, no sólo tocó temas de su más reciente material discográfico titulado “Aguilera” sino también viejos éxitos como “Ven conmigo”, “Beautiful”, “Pero me acuerdo de ti” y “Lady Mermelade”, por mencionar algunos.

Aguilera, quien se encuentra festejando el 25 aniversario de su primer álbum de estudio, no dudó en expresar su amor y agradecimiento al público citadino.

“Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, en su bello hogar, en su bello país”.

Por su parte, la cantante argentina Nicki Nicole llenó de energía el escenario KIA. Con su bizasession inició su presentación y continuó con éxitos como “Colocao”, “Entre Nosotros Remix”, “Mami chula”.

La cantante se sinceró sobre su alegría por regresar a tierras mexicanas y afirmó que el público de nuestro país es uno de sus favoritos.

Momentos más tarde, al cantar “Otra noche”, tema a dueto con Los Ángeles Azules, invitó a subir al escenario a Jessie, una fan que portaba un cartel en dónde le pedía poder cantar con ella.

En tanto, Miranda!, el dúo argentino compuesto Alejandro Sergi y Juliana Gattas, se volvió a reunir con el público citadino para continuar con la promoción de su nuevo álbum titulado “Hotel Miranda!”.

Durante una hora de presentación, el dueto iluminó el escenario Shein mientras interpretaban canciones como “Yo te diré”, “Perfecta”, “Don”, entre otros.

Una de las cartas fuertes de la tercera edición del festival pop fue Nelly Furtado, quien se presentó en el escenario principal para deleitar a sus fans con “Maneater”, “Off the Light” y “I’m Like a Bird”.

La canadiense agradeció al público mexicano por apoyarla a lo largo de su carrera y realizó una pequeña sesión acústica en dónde interpretó temas como “Manos al Aire” y “Fotografía”, tema a dueto con el colombiano Juanes con el que alcanzó reconocimiento internacional.

Durante el segundo día de Tecate Emblema también figuraron los actos de Empress Of, Victoria Volkova, Anitta, The Aces, Inna, Aitana, The Change, Gryffin, entre otros.

