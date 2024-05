Christina Aguilera calienta motores para presentarse en el festival Tecate Emblema

En el marco de su próximo show en la Ciudad de México, Aguilera festejará el 25 aniversario de su primer álbum de estudio.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).-Luego de un par de semanas de haber ofrecido una exitosa presentación en la Feria Nacional de San Marcos, Christina Aguilera, también conocida como Xtina, regresará a México, pero ahora con motivo del festival pop Tecate Emblema.

La artista estadounidense es una de las cartas fuertes del segundo día de actividades de la magno fiesta musical, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Además de Xtina, en el segundo día de Tecate Emblema se presentarán Calvin Harris, Nelly Furtado, Nicki Nicole, Anitta, Miranda!, The Aces, entre otros.

En el marco de su próximo show en la Ciudad de México, Aguilera festejará el 25 aniversario de su primer álbum de estudio, del que se desprenden temas como “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants”, “I Turn to You” y “Come On Over Baby (All I Want Is You)”.

Fue en el 2022, luego de una pausa de cuatro años cuando, quien fue mentora The Voice, publicó “Aguilera” su más reciente material discográfico, conformado por la trilogía de EPs “La Fuerza”, “La Tormenta” y “La Luz”, con el que regresó a la música en español.

En entrevista para el diario español El País compartió que “siempre resulta increíble cuando grabo en español. También pasó con este proyecto. Siempre estoy rodeada de letristas, músicos, productores… que son increíbles. Se trabaja muy bien con ellos, se dan mucho amor los unos a los otros”.

“A veces me da la sensación de que hay más egos implicados, cosas que pasan… Pero en la música latina, también en este proyecto, todo el mundo se implica, emociona, aman hacer lo que hacen. Y eso significa mucho para mí porque, al fin y al cabo, la música debe sentirse con el corazón, nada más”, agregó.

La tercera edición del festival Tecate Emblema se realizará los próximos 17 y 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la CdMx.

