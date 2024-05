ENTREVISTA¬ La autoridad electoral no ha atendido los desvíos del PRI: Diputada

La Diputada Montserrat Arcos señaló que el PRI es “un partido vertical y autoritario, sobre en este momento con un dirigente como ‘Alito’ Moreno, que es sabido por todos, el esquema porril con el que se maneja, yo cometí suicidio político al interior del PRI, al negarme a firmar este esquema”.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– La Diputada Montserrat Arcos, extitular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), lamentó que ninguna autoridad electoral investigue aún los desvíos que ella ha denunciado dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que le valieron enfrentar violencia política en razón de género y agresiones, lo cual tampoco ha sido atendido.

“El hecho de que ninguna autoridad lo esté analizando de fondo, no escuche las grabaciones, no vea las pruebas, te habla mucho de esta red de corrupción”, expuso en entrevista con Café y Noticias.

La Diputada Montserrat Arcos contó a SinEmbargo cómo a través de cursos en materia de género para impartir a cuadros priistas, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista, desplegó todo un sistema para poder quedarse con millones de pesos bajo el argumento de tener una “necesidad económica”.

A ella, por ejemplo, no le entregaron en 2023 presupuesto para las tareas del instituto de mujeres priistas y a mediados del año, Moreno Cárdenas le informó que sería Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Secretario de Finanzas del CEN del PRI, quien le explicaría “cómo está la cosa” para hacerse de parte del presupuesto de los talleres con una “propuesta responsable clara totalmente válida y legal”.

La Diputada Montserrat Arcos contó a este medio que al detectar estas irregularidades y negarse a participar en ellas, fue víctima de violencia política en razón de género y de ser relegada del partido.

Dentro del PRI se sabe que no cumplir con un requerimiento de “Alito” se convierte en enojo, amenazas de que no haya cargos en el futuro, hostigamiento y aislamiento. Todo eso se concretó con Montserrat Arcos, quien se negó a prestarse para el montaje. En ese sentido, la Diputada lamentó que cuando llevó su caso a la autoridad electoral, le indicaron que debía ser tratado en primera instancia por el PRI.

“Es ilógico que el camino de una mujer violentada al interior de un partido político, sea la primera instancia el propio partido político”, señaló la legisladora Montserrat Arcos. “Ninguna autoridad electoral ha querido atender el asunto de fondo, porque me dicen, tanto en el INE como en el Tribunal, que la primera instancia es el PRI, en esa laguna legal es donde ‘Alito’ Moreno y sus secuaces están nadando de muertito”.

La Diputada Montserrat Arcos señaló que el PRI es “un partido vertical y autoritario, sobre en este momento con un dirigente como Alito Moreno, que es sabido por todos, el esquema porril con el que se maneja, yo cometí suicidio político al interior del PRI, al negarme a firmar este esquema”.

“Alejandro mandó la indicación, a mis dirigentes estatales y a los presidentes de los partidos, de que no asistieran a mis eventos, de que no me contestaran llamadas”, platicó. “Yo me atreví a hacer lo que hice, porque de una forma u otra pude constatar que lo mismo sucedía en los estados, de 32 estados en donde tenemos comités, el PRI estatal a las mujeres que les tocaba ejercer ese recurso y aplicarlo, solamente 5 tenían acceso al mismo y el resto estaban en condición en la que a mí me querían poner: ‘fírmale, yo me lo llevo y tú eres la responsable legal’”.

A la pregunta de si la manera de ser de “Alito” es porque se sabe impune, la Diputada Montserrat Arcos respondió que “totalmente”. Y ahondó: “En el PRI sólo hay una voz que manda, hoy es la de Alejandro Moreno, y no importa lo que piense la militancia, no importa lo que piensen los demás. Lo que me hicieron a mi fue un ejemplo para cualquiera que quiera negarse a una petición de Alejandro, sepa las consecuencias que va a vivir”

Tras denunciar formalmente los actos ocurridos dentro del PRI y que buscaron involucrarla, la Diputada Montserrat Arcos ha sido víctima de una larga lista de intimidaciones de distinta magnitud, que va desde acoso en su hogar hasta el aislamiento dentro del partido.

El caso de malversación de recursos públicos está en manos del Instituto Nacional Electoral quien no tiene un plazo fijo para determinar culpables, además de que para problemas internos de los partidos se establece que son los partidos los que deben limar, primero, sus propias asperezas.

Arcos fue removida del ONMPRI y en su lugar quedó Xitlalic Ceja García, pareja de Lázaro Jiménez, uno de los hombres más cercanos de Alejandro Moreno Cárdenas y quien presidió el Instituto Jesús Reyes Heroles, otro núcleo de formación de priistas que también contrató cursos por millones de pesos.

