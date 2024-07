México envía a EU a Amanda Rachelle Miller: afronta cargos de narcotráfico y lavado

Miller llamó la atención de las autoridades estadounidenses a finales de 2020 durante la culminación de una investigación sobre la distribución de drogas que se producían en varios moteles del área de Tucson, Arizona.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La estadounidense Amanda Rachelle Miller, conocida como “La Reina del Sur“, fue deportada de México a los Estados Unidos para enfrentar tres acusaciones por delitos graves en una Corte en el estado de Arizona.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer en un comunicado que la mujer de 33 años, y oriunda de Tucson, Arizona, fue detenida en Culiacán, Sinaloa el pasado 30 de mayo. Acto seguido, fue deportada hacia los Estados Unidos para enfrentar cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero.

El 12 de noviembre de 2020, los agentes llevaron a cabo una operación en un motel al centro de la ciudad de Arizona y detuvieron a Miller mientras huía del lugar. En una de las habitaciones fueron encontradas cantidades de presunta metanfetamina, heroína y fentanilo; un dispositivo de sellado al vacío; una báscula digital; más de 25 mil dólares en efectivo; y dos libros de contabilidad “sospechosos de distribución de drogas” con el nombre de pila de Miller escrito en la contraportada.

Como resultado de esta detención, fue denunciada al día siguiente y luego procesada el 1 de diciembre de 2021. Posteriormente, se fugó después de ser puesta en libertad previo al juicio y huyó a México.

Sin embargo, casi un año después, en septiembre de 2021, un agente encubierto se hizo pasar por un comprador de narcóticos al por mayor y estableció contacto con Miller, quien usaba el alias de “Reina del Sur” y se presentaba como una persona “directa del Cártel de Sinaloa”.

Miller cuenta con tres casos penales federales en el Distrito de Arizona: los tres por narcotráfico de drogas como heroína, metanfetamina y fentanilo. El primer caso se relaciona directamente con su detención en 2020, el segundo por las transacciones de drogas ocurridas entre abril y agosto de 2021, y la tercera por transacciones de drogas y lavado de dinero desde septiembre de 2021 hasta finales de 2022.

El día de ayer trascendió que Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de “El Chapo” Guzmán fueron detenidos en un aeropuerto en El Paso, Texas.

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Fiscal General Merrick B. Garland expuso: “El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o ‘El Mayo’, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas”.

Ambos hombres, planteó Garland, “enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

El comunicado destaca que “El Mayo” y Guzmán López se suman a una lista cada vez mayor de líderes y asociados del Cártel de Sinaloa a quienes el Departamento de Justicia está responsabilizando en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el otro cofundador del Cártel, Joaquín Guzmán Loera, o “El Chapo”; otro de los hijos de El Chapo y supuesto líder del Cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto sicario principal del Cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, o “El Nini”.

Las condiciones del arresto siguen siendo una incógnita, pues primeras versiones afirmaban que los dos narcotraficantes se entregaron ante las autoridades; sin embargo, funcionarios de Estados Unidos han reportado a diversos medios de comunicación que en realidad “El Mayo” fue engañado para volar a Estados Unidos.

A Zambada se le dijo que iba a otro lugar antes de ser arrestado el jueves en El Paso, explicó el funcionario a The Associated Press, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el asunto.

No proporcionó más detalles sobre quién o cómo se convenció a Zambada para que subiera al avión o adónde pensaba éste que se dirigía. Tampoco aclaró cómo subió a la aeronave Joaquín Guzmán López, hijo del poderoso capo “El Chapo” que fue condenado a cadena perpetua en una prisión estadounidense en 2019.

Al llegar al área de El Paso, Zambada y Guzmán López, fueron puestos inmediatamente bajo custodia por las autoridades estadounidenses.

“El Mayo”, uno de los capos de la droga más conocidos del mundo y por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa a cambio de información para su captura, ha sido durante años un objetivo clave del gobierno estadounidense en su intento de acabar con los líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, una organización responsable del tráfico de enormes cantidades de droga a través de la frontera.

El Gobierno mexicano indicó el viernes que todavía esperan más información estadounidense para saber si los narcotraficantes se entregaron —como indicó ayer un funcionario federal— o fueron detenidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no había participado en las capturas pero consideró “un avance” la detención de Zambada, ya fuera “por un acuerdo o que lo detuvieron porque (las autoridades estadounidenses) contaron con información de que iba a viajar”.