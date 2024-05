Scarlett Johansson dice que voz de ChatGPT es parecida a la suya; OpenAI suspende uso

Por Wyatte Grantham-Philips

NUEVA YORK (AP).— OpenAI anunció este lunes que planea suspender el uso de una sus voces de ChatGPT después de que la actriz Scarlett Johansson señaló que sonaba “inquietantemente parecida” a la suya.

La compañía señaló a través de una publicación en la red social X, antes Twitter, que está “trabajando para suspender” a Sky, el nombre de una las cinco voces con las que los usuarios de ChatGPT pueden elegir para una conversación. OpenAI indicó que ha “recibido preguntas” sobre cómo selecciona las opciones de audio disponible para su chatbot insignia, en particular a Sky, por lo que quería atender esas cuestiones.

Una de las personas que planteó preguntas fue Johansson, quien dio voz a una asistente de Inteligencia Artificial ficticia, y en su momento futurista, en la cinta Her de 2013.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.

Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L

— OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024