Intelectuales de derecha extrañan “apapachos” y “generosidad” de PAN y PRI

Su lucrativa historía ha estado determinada, siempre, por su sometimiento o complicidad con el poder, para cantarle loas a los poderosos circunstanciales, para justificarlos o para legitimarlos. Su silencio, sus omisiones o sus torcidos e interesados análisis, han sido un poderoso detergente para lavar las manchas de la sangre y de la corrupción, que han lubricado el colaboracionismo de quienes se han entregado a los señores de dinero y del poder, a cambio de “apapachos” y “generosas” aportaciones para estimular sus actividades académicas, intelectuales y culturales, que nunca han estado orientadas al servicio o la defensa de los intereses del pueblo llano, sencillo, pobre, marginado, oprimido y despreciado por las clasistas oligarquías depredadoras de derecha.

Con fecha del pasado lunes 20 de mayo del 2024, un grupo de 250 académicos e intelectuales que se autonombran “Integrantes de la Comunidad Cultural a favor de Xóchitl Gálvez”, publicaron en redes sociales y en las plataformas digitales de las revistas Nexos y Letras Libres, un desplegado en el que invitan a votar por la candidata presidencial de PAN-PRI-PRD.

“Los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista políticos e ideológicos. Hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el Gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia. Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada”, dice el primer párrafo.

Y concluye en el segundo párrafo: “El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el Gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones, llamamos a votar por Xóchitl Gálvez”.

Entre los abajofirmantes aparecen Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Agustín Basave, Alberto Ruy Sánchez, Ángeles Mastretta, Carlos Tello Díaz, Christopher Domínguez Michel, Consuelo Sáizar, Eduardo Matos Moctezuna, Enrique Serna, Federico Berrueto, Federico Reyes Heroles, Gabriel Zaid, Germán Martínez, Gilberto Guevara Niebla, Jaime Labastida, José Antonio Crespo, José Carreño Carlón, José Sarukán, Jorge Castañeda, Otto Granados, Rafael Perez Gay, Raúl Trejo Delarbre, Roberto Blancarte, Roger Bartra y Ramón Revueltas Retes, entre muchos otros.

En entrevista con nuestra compañera reportera de SinEmbargo.mx, Monserrat Antúnez, el antropólogo y sociólogo Roger Bartra Murià explicó cómo se sumaron las voluntades de quienes publicaron el desplegado del lunes 20 de mayo del 2024: “El origen es ese grupo en el que yo juego un papel importante, porque soy amigo cercano de los diferentes capos, vamos a llamarlos así, o dirigentes de grupos intelectuales. Que normalmente los intelectuales son complicados, si les va bien tienen envidias, cosas normales, eso pasa en todo el mundo, pero ante la situación yo impulsé mucho esto, recibí mucho apoyo y en muy pocos días conseguimos las 250 firmas”.

Bartra se refiere, entre otros, tanto al Grupo Nexos, que encabeza Héctor Aguilar Camín, como al Grupo Letras Libres, que lidera el historiador Enrique Krauze Kleinbort. Roger Bartra no aclaró cual era la acepción de la definición de “capos”, que utilizó para referirse a los líderes de las cofradías de académicos e intelectuales, pues según definición de Real Academia Española de la lengua, “Capo” es un “jefe de una mafia, especialmente de narcotraficantes; también el “superior de una corporación u oficio”, así como una “persona con poder y prestigio o muy entendida de una determinada materia”.

El martes 21 de mayo del 2024 la periodista Monserrat Antúnez entrevistó al escritor Héctor Aguilar Camín, quien encabeza el llamado Grupo Nexos, donde conviven académicos e intelectuales, quien sin ningún rubor habló de las penas que agobian a los integrantes de lo que ellos denominan la comunidad cultural e intelectual, que en el actual Gobierno ha quedado marginada de los privilegios que durante décadas gozó.

Explicó Aguilar Camín lo que ese grupo ve en la candidata de PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, para quien piden el voto en la elección presidencial: “[Vemos] La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía el Gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xóchitl promete a todo el país. Un Gobierno de unidad no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa…”.

Señaló Aguilar Camín que esa generosidad del Gobierno, de los gobiernos panistas y priistas, se expresaba en el financiamiento de sus proyectos, con fondos públicos, propiedad de los contribuyentes: “No había este condicionamiento que hay, por cierto, no solo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente, con los beneficiarios de los programas sociales, que es ‘te doy para que votes por mí y si no votas por mí te lo voy a quitar o te lo van a quitar’. Ese impudor -advierte el jefe del Grupo Nexos-, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales de México, ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el Gobierno y con el Estado”.

Pero esta historia tiene raíces muy profundas en la historia de los gobiernos autoritarios, corruptos y facciosos, tanto del PRI como del PAN, entregados a la defensa de los intereses de oligarquías rapaces, que con la complicidad de políticos igualmente ambiciosos y corruptos, han saqueado los bienes de la Nación y los presupuestos públicos, abrigados por el silencio y las complicidades de las cofradías académicas e intelectuales que han sido objeto de sus galanteos, apapachos y generosidad.

El jueves 10 de agosto del 2006, Octavio Rodríguez Araujo, doctor en ciencia política y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó en el periódico La Jornada un artículo intitulado “Los intelectuales del sistema”, en el cual refiere que el 30 de julio de 1988 Héctor Aguilar Camín escribió en La Jornada que las elecciones de ese año habían sido las “menos inventadas de mucho tiempo… las más limpias… las más verdaderas”. Raúl Trejo Delarbre, Rolando Cordera y Arnaldo Córdova coincidieron en que en esos comicios no hubo fraude, puesto que las pruebas presentadas por la oposición, a su juicio, no eran suficientes (declaraciones en el semanario Punto, 18 y 25 de julio y 1º de agosto de 1988).

Esos comicios del 1988 estuvieron marcados por la manipulación y las trampas, para darle el triunfo al candidato priista Carlos Salinas de Gortari y despojar de la victoria al aspirante del Frente Democrático Nacional, amplia coalición de izquierda que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Y agrega Rodríguez Araujo un capítulo más a esta historia: El 3 de agosto de 2006, en un desplegado publicado en Reforma en supuesta defensa de “las instituciones de nuestra democracia”, Aguilar Camín y Trejo Delarbre, entre otros, dictaminaron, antes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no hubo fraude y que la elección fue ejemplar. A esta pléyade de abajofirmantes, justo es decirlo, no se sumaron Rolando Cordera ni Arnaldo Córdova antes mencionados.

En el desplegado publicado por el periódico Reforma el 3 de agosto de 2006, firmaron 135 escritores, académicos y artistas. Entre otros, José Woldenberg, Enrique Krauze, Roger Bartra, María Amparo Casar, Héctor Fix-Zamudio, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Dieron su aval a la actuación del Instituto Federal Electoral: “Más allá de errores puntuales, por su eficacia en la organización de esta tarea gigantesca. Refrendamos nuestra confianza en su imparcialidad y en su independencia”.

El domingo 13 de agosto del 2006 el periódico Reforma reseñó el clima que prevalecía en esos días, al señalar que, “cuestionado desde su integración en 2003, el actual Consejo General del Instituto Federal Electoral concluye el proceso electoral 2006 con su autoridad debilitada y peticiones de renuncia”.

Explica la informaciíon firmada por el reportero Mario Gutiérrez Vega: “Los nueve consejeros electorales han sido objetados por sus decisiones y omisiones de los últimos meses. Incluso, la presión en contra del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, y los consejeros Andrés Albo, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez, María Teresa González Luna, Alejandra Latapí, María de Lourdes López, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez ha llegado al ámbito judicial”.

Agrega la nota de Gutiérrez Vega: “La coalición Por el Bien de Todos interpuso el 25 de julio una denuncia penal contra Ugalde por declarar ganador a Felipe Calderón y extralimitarse en sus funciones. Además, se busca proceder contra los consejeros porque no actuaron conforme a sus obligaciones para frenar la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador. La querella, que consta de 22 páginas, busca fincar sanciones que podrían pagarse con cárcel”.

El doctor Rodríguez Araujo expuso en su comentario del jueves 10 de agosto del 2006 en el periódico La Jornada, al cuestionar el triunfo del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ideas que siguen teniendo vigencia: “Dejemos los eufemismos. Lo que está en juego es la continuidad de una ideología de Gobierno que ha favorecido, como nunca antes, a determinados grupos de interés sin importar sus consecuencias en la mayoría de la población o, por otro lado, una revisión de esas formas de ejercicio del poder para que también sean tomados en cuenta la soberanía y los pobres del país”.

Y agrega el maestro emérito de la UNAM, conceptos que se aplicarían con justeza a los próximos comicios del domingo 2 de junio del 2024: “Una vez más, como en 1910, la lucha es entre los defensores del régimen de privilegios y los que quieren acabar con éstos o, al menos, disminuirlos a niveles legítimos, legales y más o menos éticos”. Sí, los intelectuales y académicos que tradicionalmente han estado al servicio del poder, extrañan sus privilegios.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

