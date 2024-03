El electro pop de Belanova se suma al lineup del festival Tecate Emblema

Fue en el Bésame Mucho Fest, evento organizado en Austin, Texas, cuando el trío oriundo de Guadalajara, Jalisco, volvió a pisar los escenarios para deleitar a sus seguidores con éxitos como “Me Pregunto”, “No me voy a morir”, “Baila mi corazón”, “Niño”, “Tus ojos” y por supuesto, “Rosa Pastel”.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- En medio de una era llena de esperados regresos musicales, el trío de electro pop Belanova vio oportunidad de saldar la deuda pendiente que tenía, desde hace varios años, con aquellos fans que se quedaron esperando más música de Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola.

En una entrevista cedida a Glamour, Denisse Guerrero, líder de Belanova, aseguró que la pausa que se tomó de la industria fue más que necesaria debido a que estaba atravesando por una crisis existencial en la que comenzó a cuestionarse por qué y por quién se estaba dedicando a la música.

“Esa desaparición era necesaria. Obviamente en ese momento que me desaparecí no estaba en la situación ideal y empecé con una crisis existencial. Recuerdo haber estado en medio de una gira, viajando todos los días y, de repente, veía a todas las personas que me rodeaban y pensaba ‘ellos se desvelan y hacen esto porque tienen para quién o para qué hacerlo’. Me encontré con ese cuestionamiento para mí misma y me pregunté ‘¿y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién?’ y empecé a pensar que nada tenía sentido”, explicó a Glamour.

“Me sirvieron esos años para reflexionar y le doy gracias a Dios porque me iluminó para entender lo que puedo hacer por mí. No necesito a nadie más que me esté esperando, y si estoy aquí en este mundo es por algo, mi naturaleza es crear y eso es lo que le da sentido a mi vida, no el hecho de que otras personas me sostengan, yo desde adentro, sosteniéndome al sentirme completa”, añadió.

Fue en el Bésame Mucho Fest, evento organizado en Austin, Texas, cuando el trío oriundo de Guadalajara, Jalisco, volvió a pisar los escenarios para deleitar a sus seguidores con éxitos como “Me Pregunto”, “No me voy a morir”, “Baila mi corazón”, “Niño”, “Tus ojos” y por supuesto, “Rosa Pastel”, tema que se ha convertido en himno de miles durante los últimos años, por mencionar algunos.

Semanas más tarde, el pop del popular trío, que emergió a principio de los 2000, volvió a sonar en la Ciudad de México con motivo de su presentación en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, en donde se aplaudió el opening de la banda, la actuación de Denisse Guerrero, y por supuesto, la invitación que hicieron a la chilena Mon Laferte para la interpretación de “No me voy a morir”.

Respecto a su regreso en los escenarios, Guerrero confesó a Glamour que este momento fue el ideal para volver a pisar una tarima y acercarse, de nueva cuenta, al mundo de la música puesto que ya había trabajado en su salud mental.

“Soy soy completamente dueña de mis emociones. Me queda claro que, así seas la persona con el mayor coeficiente intelectual del mundo, o muy hábil para diferentes disciplinas, si no tienes inteligencia emocional no vas a poder enfrentar la vida, y eso aplica para todos los seres humanos. Prefiero decir ‘estoy mal, me pasa esto, no le encuentro sentido a mi vida’ para iniciar de nuevo y entonces encontrarlo, para tener un reset o refresh, porque me merezco ser feliz y ponerme a escribir canciones”.

Ahora, después del éxito obtenido en el Vive Latino, Tecate Emblema, el festival pop más grande del país, anunció que Belanova se sumaría al lineup de su primer día de actividades con el mensaje “OMG!!! Mi #TecateEmblema2024 se pintará de rosa pastel con @Belanova obvio no podía faltar el electro pop más cool que le dió ritmo a nuestras vidas (sic)”.

De esta forma, aquellos que se quedaron con las ganas de disfrutar de Belanova tendrán una nueva oportunidad para verlos en vivo, pero ahora en la magno fiesta que se realizará los próximos 17 y 18 de mayo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.