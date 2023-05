Black Eyed Peas conquista la segunda edición del festival pop Tecate Emblema

Poco antes de las 20:00 horas la mayor parte de la afluencia de Tecate Emblema se concentró en el escenario principal en espera de la presentación de Black Eyed Peas.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Luego de un arranque complicado, el festival Tecate Emblema cerró con broche de oro su segunda edición con las actuaciones de Black Eyed Peas, Becky G y Robbie Williams.

Donovan, Sofia Thompson, Manuel Carrasco, Róisín Murphy y Leon Leiden fueron algunos de los actos que se encargaron de iniciar con las actividades del segundo día de la magno fiesta musical pop.

Pasadas las cinco de la tarde, la afluencia del festival se vio amenazada por la primera llovizna del día, pero ésta no fue pretexto para desistir de uno de los actos más esperados del festival: Camilo.

Con quince minutos de retraso, el artista colombiano Camilo se subió al escenario principal para poner a todo su público a cantar desde el primer minuto con “Ropa Cara” y “Favorito”.

“Esta es la primera vez en la gira que me toca cantar mientras llueve y creo que es algo mágico”, expresó.

Luego de presentar a su crew de músicos, el cantante compartió que el tema que estaba por tocar se había cocinado en México. Acto seguido comenzaron a sonar los primeros acordes de “La mitad”, tema en el que colabora Cristian Nodal.

Como era de esperarse, el músico enamorado invitó al escenario a su esposa Evaluna para cantar “Por primera vez” y “Machu Picchu”.

El colombiano se lució con un show de poco más de una hora, en donde destacó su voz, su entrega al público y, sobre todo, la producción que lo acompaña.

Mientras tanto, en el KIA stage llegó Andrés Vicente Lazo Uslar, mejor conocido como Lasso, para ofrecer a sus seguidores una visita guiada por sus éxitos a un museo personal de amores y desamores.

El artista venezolano dejó boquiabierto a su público cuando invitó al escenario a José Madero para cantar, por primera vez en vivo, “De mí, de mí, de mí”.

Poco antes de las 20:00 horas gran parte de la multitud que se dio cita en Tecate Emblema se concentró en el escenario principal en espera de la presentación de Black Eyed Peas.

La agrupación estadounidense, conformada por Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul, no perdió el tiempo y desde el primer minuto puso a toda la audiencia a cantar “Let’s get it started”, “Boom Boom Pow” y “Ritmo”.

Luego de saludar a su público, Black Eyed Peas terminó de arrancar motores con “Pump it”.

“¡Qué onda, México! Es un orgullo representar a México aquí en la Ciudad de Mexico […] Nunca se olviden de nuestras raíces indígenas, ¡que viva Tenochtitlan!”, expresó el rapero de origen mexicano Jaime Luis Gómez, quien es conocido como “Taboo” en el mundo del espectáculo.

Éxitos como “Girl like me”, “Don’t you worry”, “Don’t stop the party” y “Bailar contigo” también formaron parte del setlist.

Previo a la recta final de su show, la agrupación llamó a bajar la intensidad de las luces del escenario para que el público pudiera iluminarlo con las lámparas de sus celulares.

“Ustedes son la mejor gente, la mejor energía. Simplemente amo a México”, apuntó Will.i.am antes de comenzar a cantar “Where is the love?”, junto a J. Rey Soul, y “I gotta feeling”, tema con el que concluyeron su presentación.

Mientras el tumulto se dispersaba se pudo escuchar, en las inmediaciones de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, a Becky G presentando un popurrí compuesto por canciones de Selena, la reina del Tex Mex.

Al filo de las 22:00 horas llegó al Tecate stage el británico Robbie Williams portando la playera de la Selección Mexicana de futbol femenil.

Durante un show lleno de energía en el que bromeaba con su edad y la forma en que se pronunciaban las palabras “sexo, escándalo y drogas” en México, el exintegrante de Take that cantó “Let me entertain you”, “Monsoon” y “Come undone”.

Sin escatimar en las muestras de afecto hacia sus seguidores, Williams sorprendió con el cover que realizó a “Don’t Look Back in Anger”, de Oasis. Por supuesto, “Feel”, “Rock DJ“ y “Angels” no faltaron en el repertorio del británico.

La segunda edición de Tecate Emblema culminó con las actuaciones del DJ noruego Kygo y el productor argentino Bizarrap.

