La guerra de la Iglesia Católica vs. la 4T, AMLO y Claudia

El Estado Mexicano no es católico ni protestaste, ni budista ni mahometano, no tiene religión, pero no está en contra de alguna, porque asume los principios del artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de conciencia, para creer e incluso para no creer en alguna divinidad, por lo que ninguna autoridad gubernamental debe mostrar, en los hechos concretos, inclinación que favorezca a alguna devoción en particular.