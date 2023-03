Red Hot Chili Peppers conquista al público mexicano con todo y John Frusciante

Fueron “Around the world”, “Dani California” y “Scar Tissue” los temas encargados de abrir la presentación de los Chili Peppers, que después de varios años se presentaron en México con su alineación original.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo). – La agrupación californiana Red Hot Chili Peppers regresó a la capital mexicana después de casi seis años para presentarse ante miles de sus seguidores que se dieron cita en el segundo día de actividades del Vive Latino.

Horas antes de la presentación de Anthony Kieds y compañía, los asistentes del festival pudieron disfrutar de las presentaciones de Lost Acapulco, Allison, Las Ligas Menores, entre otras, que se dieron a la tarea de calentar motores en los distintos escenarios que se encontraban en las inmedisciones del Foro Sol.

Fue a las 4:30 pm cuando la agrupación argentina Los Pericos llegó al Escenario Indio, el stage principal de la magno fiesta musical, para poner a corear a los asistentes éxitos como “Runaway”, “Waitin'” y “Sin cadenas”.

Durante su presentación la banda sorprendió con invitados de la talla de Carla Morrison, quien los acompañó en “Anónimos”; Rubén Albarrán, de Café Tacvba; sus compatriotas Miranda!, y Dr. Shenka, de Panteón Rococó; así como con el cover de “Tratame suavemente”, tema de la autoría de Soda Stereo.

En tanto, la colombiana Elsa Margarita Carvajal se dio cita en el escenario Escena Indio con su proyecto Elsa y Elmar para deleitar a los espectadores con “Hasta dónde se enamora”, “Nadie va”, “Vuelve” y “Amantes y amigos”, por mencionar algunos temas. La cereza del pastel en su show fue la presencia de la mexicana Carla Morrison, quien se subió a cantar “Ojos noche”.

“Ustedes saben que son mi casa, ¿no? México es mi casa, me siento muy honrada”, expresó Elsa.

Entre los reencuentros más esperados de la edición 2023 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical se encontraba el de la agrupación chilena Los Bunkers, quienes lograron reunir en el escenario principal a un montón de asistentes de 30 y más que sin duda recordaron parte de su adolescencia la tarde de este domingo.

“Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en Vive Latino, el primer lugar donde tocamos en México. Aquí tocamos antes de nuestro descanso y es el lugar de nuestro reencuentro”, compartió Francisco Durán, guitarrista de la agrupación, al público mexicano.

Algunos de los temas que la audiencia pudo corear durante la presentación de Los Bunkers fueron “Miéntele”, “No me hables de sufrir”, “Una nube cuelga sobre mí”, su nuevo sencillo “Rey”, “Ahora que no estás”, “Y volveré” en memoria de Mario Gutiérrez, fundador y guitarrista de Los Ángeles Negros; “Llueve sobre la ciudad”, “Bailando solo” y, por supuesto, “Ven aquí”.

Para las 19 horas el Escenario Indio ya se encontraba a su totalidad, cada vez más personas intentaban ingresar al espacio en el que se presentaría una de las cartas fuertes del festival: Red Hot Chili Peppers.

Luego de casi una hora de espera, Flea (bajo), Chad Smith (batería) y John Frusciante (guitarra) se subieron al escenario principal para encender los ánimos de lo fans de hueso colorado y otros tantos que se dieron cita por el gusto de su música o por la curiosidad de ver a una de las agrupaciones más importantes del país del norte en vivo.

Acto seguido y entre gritos, Anthony Kiedis salió para presentarse ante una multitud que buscaba disfrutar de su voz y energía sobre la tarima.

Fueron “Around the world”, “Dani California” y “Scar Tissue” los temas encargados de abrir la presentación de los Chili Peppers, que después de varios años se presentaron en México con su alineación original.

Kiedis y Flea aprovecharon unos minutos para interactuar y agradecer al público mexicano que se dio cita en el Foro Sol.

Acompañados de unos visuales un tanto psicodélicos, los asistentes también pudieron disfrutar de “Suck my kiss”, “Soul to Squeeze”, “Right on Time” y “Tippa my tongue”. Por supuesto, entre los temas más coreados se encontraron “Californication”, “By the way”, “Under the Bride” y “Give it Away”.

Durante la presentación de la banda californiana no faltaron los solos de cada uno de los músicos y, pese a que el sonido no estuvo a la altura del show, Anthony y compañía demostraron que la edad sólo es un número pues las ganas, la energía y el gusto por seguir haciendo lo que aman se siguen conservando tal y como en sus años mozos.

Fue así como luego de casi una hora y media de show, los asistentes empezaron a dispersarse en las inmediaciones del recinto para disfrutar de los actos de Enjambre, Kinky, Kase. O, Plastilina Mosh, Pesado y Paul Oakenfold, que dieron paso al cierre de la edición 2023 del Vive Latino.

