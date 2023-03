Amandititita critica el consumismo en su nuevo sencillo “Gato”; alista show en VL

El festival Tecate Coordenada, que se llevó a cabo en octubre del 2022, marcó el regreso de Amandititita a los festivales de música y este año, el próximo 19 de marzo, se presentará ni más ni menos que en su casa: Vive Latino.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Con el humor que la caracteriza, Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Amandititita, estrenó “Gato”, tema en el que hace una crítica social a la fuerte ola de consumismo que se vive hoy en día gracias, en gran parte, a las redes sociales.

Para esta canción, la cantautora mexicana realizó un acertado juego de palabras con los nombres de varios de sus autores favoritos como Jean-Paul Sartre y Emil Cioran, con marcas de lujo como Chanel y Lamborghini, y por supuesto con raperos de la talla del ya fallecido The Notorious B.I.G. y celebridades como Kim Kardshian, todo esto con la finalidad de adentrar al escucha a su mente.

“Para mí es seguir contando la misma historia de diferentes maneras que es siempre hablar de otras alternativas a la que nos dicen que es todo, no sé, creo que ahorita estamos en una época absolutamente enfocada al consumismo por las redes sociales, por los influencers, por esta vida que nos cuentan en la mayoría de las canciones de que tienes que tener un Gucci, un Prada, un perfume para sentir que estás conquistando el mundo, tienes que tener muchos followers y creo que todas estas tendencias han lastimado mucho la salud mental de muchas personas, sobre todo de los adolescentes”, compartió la reina de la anarcocumbia, Amandititita, en entrevista para SinEmbargo.

“Quise hacer esta canción en donde hago un tributo a lo que yo considero importante de la vida que es, primero que nada, las letras, los libros, que de esos menciono algunos de mis autores favoritos, y segundo pues los gatos, que me encantan porque son muy inteligentes […] Intento hacer una crítica, sí, a esta manera de pensar donde siento que el enfoque material pues es erróneo porque justo estaba reflexionando que si la belleza o el dinero te compraran más tiempo en este mundo pues sí habría que invertirle, pero la inteligencia y la lectura sí te compran ideas que son inmortales”, añadió.

“Gato” se suma a una serie de sencillos que la artista de 43 años de edad ha compartido durante los últimos años, marcados por la pandemia de la COVID-19, como “Mejores Amigas”, “Frágil”, “Cumbiar al mundo”, por mencionar algunos.

Fue en el 2019 cuando Amanditita publicó su último álbum de estudio titulado “Pinche Amor”. A cuatro años de dicho lanzamiento, la música compartió a este medio que ya se encuentra trabajando en lo que será su quinto disco, el cual, adelantó, está haciendo con “tanto amor y tanto cuidado porque hay una conciencia nueva en mí”.

UNA PANDEMIA, UN PODCAST Y MUCHO AMOR PROPIO

Durante el primer semestre del 2022 Amandititita estrenó junto a la locura Ileana Rodriguez “Reclu” y la productora de cine Tania Zarak, Señoras Punk, un podcast en el que las tres mujeres se abren ante el micrófono para hablar sobre lo mejor y lo peor de sus semanas, sincerándose así sobre sus sentimientos más profundos.

De acuerdo con Amanda Escalante, este proyecto llegó en un momento difícil para ella porque “era la pandemia y habían pasado algunos acontecimientos que me habían deprimido mucho en relación a lo laboral y a la percepción que yo sentía que tenía la gente de mí”.

“De pronto entramos a esta era donde muchas cosas que antes eran correctas se volvieron incorrectas, por ejemplo, la libertad de expresión con la que muchos creábamos y de pronto resulta que está muy mal hablar de esta manera u otra, pasaron cosas y yo estaba muy bajoneada porque pues yo nunca he hecho las canciones con el fin de lastimar a nadie, sin embargo sí siento que era muy importante hacerlas de esta manera porque yo lo que quería [en ese tiempo] era hacerme de una voz fuerte y de una voz masculina dentro de mi cuerpo y mi estatura, entonces todo salió mal y me cancelaron”, compartió entre risas.

En este sentido, la también escritora enfatizo que para ella lo más terapéutico de Señoras Punk es sentir que, desde el micrófono, está ayudando a alguien completamente desconocido que está pasando por problemas similares a los que atravesó en algún momento de su vida.

Siendo un programa en el que se prioriza y se habla sin tapujos de la salud mental, Amanda festejó que estemos pasando por una época de cambio en el que tanto hombres como mujeres de nuevas y viejas generaciones se encuentren en el camino de la deconstrucción para lograr, a medida de lo posible, una sociedad con menos discriminación, violencia y, por el contrario, con mucho amor propio.

“La salud mental, según yo, debe ser la prioridad de todo ser humano, sin salud mental por más que tengas un trabajo increíble, por más que tengas salud física, una gran familia, si no tienes salud mental, se va a destruir todo lo demás. Yo pasé por muchos caminos equivocados porque no sabía que tenía problemas de salud mental hasta que entendí y, empecé a curarlo y a compartir”.

“Creo que sí estamos en un momento de cambio y no sólo de cambio de las mujeres, también de los hombres. Me hace feliz que es un cambio general y me hace feliz sentirme parte de esta etapa y también digo ‘qué fácil hubiera sido para mí lo que estuve tratando de hacer hace quince años donde era súper rudo’, a mí me tocó mucha discriminación, mucha violencia, y era entretenimiento burlarse de las personas”, declaró.

Además de este podcast y su trabajo como música, la intérprete de “La Muy Muy” ha dedicado gran parte de su tiempo a impartir diversos talleres de escritura, un proyecto que inició de la mano de Traspatio Librería con el que planea continuar durante este año.

“Para mí ha sido, dar talleres y compartir mis herramientas, ha sido mi éxito en la vida, o sea, para mí el éxito no ha sido nada más qué abrir el zoom y ver que hay 50 personas del otro lado queriendo averiguar qué hago yo, cómo escribo, cómo armo historias y cómo me he ido curando porque a mí me tocó vivir cosas muy duras. Lo que más quiero y que va a seguir siendo este año es impartir varios talleres más, estamos hablando de la posibilidad de hacer unos los sábados. Me gusta que sea por zoom porque lo pueden hacer de todas partes, hemos tenido gente de Canadá, de Colombia, está padre eso”.

EL REGRESO DE LA REINA DE LA ANARCOCUMBIA

El festival Tecate Coordenada, que se llevó a cabo en octubre del 2022, marcó el regreso de Amandititita a los festivales de música y este año, el próximo 19 de marzo, se presentará ni más ni menos que en su casa: Vive Latino.

“Estoy feliz, emocionada, estoy muy agradecida con la gente y con todas las personas que hacen posible que a mis 43 años, después de tener una carrera tan complicada porque no tengo una disquera, soy independiente, he hecho lo que me ha dado la gana, me he salido de los foros de televisión cuando algo no me ha parecido, o sea, soy un salmón y la verdad que después de tantos años tener un escenario así es muy importante para mí. Es como increíble darme cuenta que el tiempo también es una ilusión, que lo que importa realmente es una rebeldía que no se me va a quitar jamás ni con la edad ni con nada”.

En este tenor, Amanda adelantó a SinEmbargo que planea reunir sobre el escenario de Vive Latino a todos sus personajes como “La güera Televisa”, “El motrosexual”, “El licenciado”, “La microbusera”, entre otros, junto a su nu nueva idea de las mantas anarquistas puesto que para ella “el escenario es un lienzo”.

Para quienes no tengan la posibilidad de presenciar su show durante el segundo día de actividades del festival citadino, la música ofrecerá un concierto más íntimo el próximo 22 de marzo en el Foro Indie Rocks!, recinto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, en el marco de las Noches VL.